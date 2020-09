Milovanović: Đukanović ne prihvata izborni poraz u Crnoj Gori, a njegove izjave su OPASNE i NEODGOVORNE!

Saša Milovanović, direktor dnevnog lista ''Srpski telegraf'' ukazao je za Pink na to da predsednik Crne Gore Milo Đukanović, ne može da se pomiri sa porazom na parlamentarnim izborima u toj zemlji i da su njegove izjave zabrinjavajuće.

- Njegove izjave o šumi i oružju nisu nimalo naivne, to sam doživeo kao pretnju građanskim ratom. Nakon 30 godina na vlasti on je izgubio na izborima na kojima je OEBS registrovao da su na biralištima korišćena sva nedozvoljena sredstva na biralištima - rekao on.

Kako je objasnio, OEBS je ukazao na to da je na biračkim mestima u Crnoj Gori bilo i kupovine glasova, dovođenja glasača sa Kosova i iz dijaspore.

- Uprkos svemu tome on je izbubio i nakon toga umesto da mirno preda vlast većini koja se formira, Milo kaže da je spreman na rat izjavom da se crnogorska državnost deset vekova branila oružjem. Ta izjava je vrlo opasna i neodgovorna - naglasio je Milovanović.

Bogdan Obradović, teniski stručnjak, rekao je za Pink da je ponašanje Mila Đukanovića tipičan primer vladara koji 30 godina unazad sve odluke donosi sam.

- On sve odluke donosi sam, on nije nikada nije imao svoje ministre, svoj tim i to nikad anije ličilo na zemlju - kaže Obradović.

Prema njegovm rečima, Đukanović ne želi da napusti iako je narod odlučio drugačije.

- On je dotakao nešto što nije smeo da dodirne, a to je Srpska pravoslavna crkva. To je on što je nama najsvetije - kaže Obradović.