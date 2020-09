VULIN ZA PINK: Predsednik Vučić je pod velikim pritiskom u formiranju nove vlade, ja ne očekujem nijedno ministarsko mesto (VIDEO)

Ministar je naveo da narod očekuje promenu te da, što se njega tiče, promene mogu da počnu od njega.

Ministar odbrane i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da je predsednik Aleksandar Vučić pod velikim pritiskom svoje partije i koalicionih partnera u formiranju nove vlade. Kako dodaje, stranka koju on vodi ne traži nijedno ministarsko mesto i on ne očekuje da bude u novoj vladi.

- Predsednik Vučić neka namiri SNS, koja je dobila najviše glasova, ostale koalicione partnere, a Pokret socijalista ne mora da ima nijednog ministra u vladi. Ja ne moram da budem ministar u vladi, nema potrebe, menjaju se vremena, menja se politika, dolaze drugi ljudi, spoljno politički prioriteti - rekao je Vulin za „Novo jutro“.

On je naglasio da se zahvaljujući poverenju Vučića "borio za KiM, pravio Zakon o radu, čuvao Srbiju od migrantske krize, bio ministar odbrane".

- Ministar odbrane, to je najviši stepen koji možete da dobijete u politici. Posle toga ne moram da budem ništa, nikada više da se bavim politikom - rekao je on i dodao da će se baviti pisanjem, novinarstvom.

Vulin je naveo da narod očekuje promenu te da, što se njega tiče, promene mogu da počnu od njega.

- Ne vršim pritisak na predsednika Vučića. Da budemo pošteni, nisam ja dobio izbore već Vučić. Onaj ko je dobio izbore ima pravo da odlučuje ko će da bude tu, kako će nova vlada da izgleda - rekao je on.

Kako kaže, Pokret socijalista ima tri poslanika u Skupštini Srbije, biće deo vladajuće koalicije i uvek će glasati za sve predloge predsednika Vučića.

Pripadnici Vojske Srbije danas bolje žive

Govoreći o stanju u Vojsci Srbije, Vulin kaže da njeni pripadnici bolje žive, nakon dugogodišnjeg rada i zalaganja predsednika Srbije i Ministarstva odbrane.

- Ljudi su shvatili da je u Vojsci dobra karijera, da plate nisu loše, a i nema ništa lepše za one koji vole uniformu – kaže ministar. Dodaje da je pre dve godine uvedeno stipendiranje dece kako bi se Vojska učinila primamljivom, dok su prethodne vlasti bile u stanju da otpuste 400 inženjera.

Velika pažnja se pridaje vojnom zdravstvu, gde je plata takođe značajno povećana zahvaljujući predsedniku Srbije.

- Dobili smo ozbiljno povećanje plata i vojnom zdravstvu i to je jedan od razloga zašto mladi ostaju. Drugi razlog je najsavremenija tehnika – kaže Vulin.

"Na vežbi ćemo prikazati silu koja nije viđena od JNA"

Ministar odbrane kaže da će na velikoj vežbi u prvoj polovini oktobru biti prikazana nulta serija PASARS-a kako pogađa ciljeve u vazduhu i sistem "Pancir“

On je naveo da je "Pancir" svetski priznat sistem i koji je verovatno najbolji protivvazduhoplovni sistem na kratkom dometu, a koji je pokazao da može da gađa i po zemlji.

- Srpski narod je miroljubiv i nije za ratove, ali ne bi bilo pametno igrati se sa Vojskom Srbije. Mi nećemo nikoga da diramo, ali nemojte se igrati sa nama, nije to pametno - rekao je Vulin.

Prema njegovim rečima, velika vežba će biti održana na Pešteru.

- Sve što leti mora i da gađa. To je maksima i videćete prvi put sve helikoptere naoružane, sve migove naoružane, biće svi orlovi i galebovi naoružani, naš PVO će biti naoružan. Videćete jednu silu, jednu srpsku silu koju niste mogli da vidite od vremena JNA i baš smo ponosni na to - zaključio je on.