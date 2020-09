View this post on Instagram

Pomoć ženama u preduzetništvu i jačanje njihovog položaja u biznisu, ključni su razlozi zašto se radujem otvaranju kancelarije Američkog fonda za razvoj (DFC). Iz mog ugla preduzetnice, kancelarija DFC predstavlja ozbiljan korak napred kako za ekonomiju Srbije, tako i celog regiona. Time počinje i realizacija sporazuma potpisanog u Vašingtonu 4. septembra. Sigurnom i naprednom politikom Predsednika Aleksandra Vučića, Srbija je danas ozbiljan i pouzdan partner na svetskom tržištu. Mi smo već sada postigli istorijski minimum nezaposlenosti od samo 7,3% u drugom kvartalu ove godine, a otvaranjem kancelarije DFC otvorićemo vrata novim investitorima, napraviti povoljnu klimu za nova radna mesta i nastaviti da osnažujemo ekonomiju naše zemlje. Time osiguravamo stabilnu budućnost za naše mlade i odlične uslove da grade život i porodicu u svojoj domovini. DFC investira u različite sektore, koji uključuju energetiku, zdravstvo, infrastrukturu i tehnologiju. Od posebne važnosti je to što se akcenat stavlja na podršku finansiranja razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća. . . . #dfc #investicije #buducnostsrbije #zene #zenskopreduzetnistvo #zeneubiznisu #ekonomija #volimsrbiju #srpskanaprednastranka #SNS