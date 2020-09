VUČEVIĆU POVEREN I TREĆI MANDAT ZA GRADONAČELNIKA: Politika kontinuiteta i nastavak osmogodišnje borbe za Novi Sad (FOTO)

Dosadašnji gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević ponovo je izabran na tu funkciju, na sednici Skupštine grada.

Miloš Vučević, kandidat liste SNS je posle dva mandata na čelu Novog Sada danas pred odbornicima Skupštine grada izabran i za treći mandat za gradonačelnika Novog Sada.

On je obraćajući se danas odbornicima Skupštine Novog Sada u svom ekspozeu naveo da je politika stranke koju predstavlja, politika kontinuiteta i da je ovo samo nastavak osmogodišnje borbe za Novi Sad koji su Novosađani iznad svega podržali.

PRENOSIMO DELOVE EKSPOZEA MILOŠA VUČEVIĆA:

Tri uzastone pobede i tri mandata

- Naša lista „Aleksandar Vučić - za našu decu" dobila je oko 10.000 glasova više nego na prethodnim lokalnim izborima, i ponovo ima apsolutnu većinu u Skupštini grada Novog Sada. I prvi put od uvođenja višestranačja jedna stranka u Novom Sadu osvojila je tri uzastopne pobede, tri uzastopna mandata. Prvi put se desilo i da jedan čovek bude tri mandata gradonačelnik Novog Sada, naše srpske Atine - započeo je Vučević svoj ekspoze i naglasio da je ovo za njega jako emotivan dan.

- Ponosan sam. Srećan sam i počastvovan što nastavljam da vodim pobednički tim, što nastavljamo zajedno da se borim za nova radna mesta, za nove fabrike, škole, vrtiće, domove zdravlja, da gradimo mostove, puteve, da nastavimo da uređujemo i unapređujemo naš Novi Sad. Pred nama su nove četiri godine velikih borbi za još bolji život Novosađana, ali i godine još većih izazova. Jer mi se takmičimo sami sa sobom. Visoko smo podigli lestvicu, i sad nema stajanja. I zato je Srpska napredna stranka, kao apsolutni pobednik i ovih izbora i stožer vladajuće koalicije u Novom Sadu, „pojačana" novom energijom, mladim i stručnim ljudima. I kada njih pogledam, ja nemam dilemu da li ćemo uspeti da realizujemo sve one planove za budućnost Novog Sada. A ima ih mnogo. Znate da sam ja čovek od akcije, a ne neko ko sedi i čeka da mu nešto padne sa neba. Sve što smo postigli za prethodnih 8 godina su rezultati marljivog i vrednog rada. Imali smo snažnu podršku naših sugrađana, ali imali smo i ogromnu pomoć i podršku predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije.

Istorijska nezaposlenost - ispod šest odsto

- I zahvaljujući tome Novi Sad danas ima istorijsku nezaposlenost - ispod 6 %. U Novom Sadu su posle skoro 40 godine otvorene prve fabrike. Za 8 godina zaposleno je preko 27.000 ljudi. Izvukli smo grad iz spirale siromaštva u koju je tonuo za vreme bivše vlasti, stabilizovali finansije, i počeli sami da stvaramo, i da zarađujemo za budućnost naše dece. Želim da je ne dočekamo nespremni, da je se ne bojimo. Da je zajedno gradimo, sa novim idejama za planove koje već imamo - za nova radna mesta, za nove investicije, za veće plate i penzije, za kvalitetniji život. Sada imamo nove ljude, nova lica, ali i jednu široku koaliciju okupljenu oko Srpske napredne stranke. Kao i prethodne četiri godine, ujedinio nas je program za Novi Sad, bez obzira na razlike u ideologijama stranaka kojima pripadamo. Politika za nas nije matematika, nije obično sabiranje, kalkulacije, niti borba za fotelje i komunalna preduzeća. Politika je ozbiljan program, realan, utemeljen na znanju. To su naši zajednički ciljevi kako da Novi Sad bude još razvijeniji, moderniji, bezbedniji, bogatiji, da Novosađani budu srećniji, da imaju bolji standard, da budu ponosni na to kako se koristi novac iz naše zajedničke, novosadske kase.

- Zato će i u naredne četiri godini naša zajednička politika biti vođena isključivo interesima Novog Sada da se razvija, raste, predvodi, bude po meri svih i da bude viđen - zaključio je Vučević dodajući da ih nije zaustavila ni pošast sa kojom se još suočava celo čovečanstvo - pandemija virusa kovid 19. Naprotiv, pokazali smo svu snagu, institucionalnu, i svu jačinu grada, našeg komunalnog sistema. Novi Sad je ostao na nogama. Sećate se kako smo ekspresno pokrenuli proizvodnju sredstva za dezinfekciju natrijum hipohlorita u JKP Vodovod i kanalizacija? Grad je redovno dezinfikovan, sve javne površine, svi objekti, i stambeni. Pripremljeni su vrtići i škole za bezbedan boravak naših mališana. Zdravstveni sistem je odlično funkcionisao. Brzo smo osposobili Sajam za kovid bolnicu. U dva navrata smo pomogli našim privrednicima koji su najugroženiji zbog kovida. Pomogli smo penzionerima sa nižim penzijama i primaocima socijalne pomoći. Imali smo dovoljno novca (a to je onaj suficit koji je opozicija pljuvala) da sačuvamo zdravlje građana, da sačuvamo radna mesta, ali i sistem grada u tim izuzetno teškim uslovima. Pokazali smo snagu Novog Sada i odgovornost Novosađana. I to je važno da po 100 puta istaknem. Korona nas je sve promenila, usporila je neke naše planove, ali nas je ojačala u nameri da ne odustanemo, i ne posustanemo u daljoj borbi za Novi Sad. Jer od nas zavisi naša budućnost - rekao je Vučević i najavio da ih čeka puno posla.

Veliki projekti u najavi

- Pred nama su veliki projekti, jedan od najvećih je potpuna rekonstrukcija SPENS -a, izgradnja centralnog prečistača otpadnih voda, i rešavanje problema gradske deponije, ozelenjavanje grada... Ne zbog poglavlja 27, kažu najskupljeg poglavlja, već zbog našeg zdravlja, i naše zdravije budućnosti. - Strateški važni projekti za Grad Novi Sad su izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u delovima Grada u kojima nije do sada izgrađena, kao i izgradnja Centralnog prečistača otpadnih voda. U ovom momentu imamo izrađenu projektno - tehničku dokumentaciju u vrednosti od 2 milijarde dinara za kanalizacionu mrežu, dok projekti u izradi i reviziji iznose oko 17 milijardi dinara. Sa navedenim projektima oko 90% kanalizacionog sistema Grada biće pokriveno i time će kanalizacioni sistem biti pripremljen za povezivanje na budući Centralni prečistač otpadnih voda.

Procenjena vrednost investicije Centralnog prečistača otpadnih voda iznosi oko 100 miliona EUR. Novi objekti namenjeni zdravstvu, ali i pronatalitetna politika predstavljaće i dalje jedan od najvažnijih segmenata podrške prema mladim bračnim parovima i Grad će nastaviti finansiranje četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje. Centar za reprodukciju u Almaškoj ulici, čiji početak rada se očekuje krajem ove godine još jedan je od projekata na čijem unapređenju će se kontinuirano raditi i u narednim godinama.

Završetak i početak rada Muzičko - baletske škole i niz manifestacija i koncerata koji nas očekuje u narednim godinama u jednoj od najsavremenijih koncertnih dvorana, okupiće Novosađane na jednom mestu, koje će, skoro izvesno, postati novo mesto sastajanja. Mesto na ponos svim sugrađanima. ali i veliki broj investicija u oblasti obrazovanja.

IT sektor postao važan segment

Vučević je naglasio je da je važan segment u razvoju Novog Sada it-sektor, proizvodnja softvera i video-igara.

- Na naše tržište su došla najveća svetska imena iz IT industrije, poput američkog Epic games, a dolaze i BMTS, KONTINENTAL, NIDEK... I dalje ćemo podržavati brojne programe samozapošljavanja, podržavaćemo razvoj ženskog preduzetnišva, mikro, malih i srednjih preduzeća. Razvijaćemo program dualnog obrazovanja, kao aktivan partner u tom procesu - Radimo na tome da naš Univerzitet ima nauređeniji kampus, da imaju najbolje uslove za rad, da se u tom „kvatru znanja" (nekadašnjem radničkom kvartu) pored novog Naučno - tehnološkog parka, uskoro nađe i Centar za veštačku inteligenciju. Nastavićemo snažno da podržavamo mlade talente, i razvoj novih tehnologija, i IT i kreativnu industiju... Novi Sad će im obezbediti najbolje uslove za rad, po svetskim standardima - jednima novu Muzičku i Baletsku školu, drugima nove spotske centre, trećima naučno istraživačke centre i habove ...

Cilj da mladi ostaju i da se osigura povratak onih iz inostranstva

- Naš cilj je mladi ostaju. I da se vrate oni koji su otišli. - Sa njima je lakše.. Sa tom energijom mladosti... I podmladili su sve nas. Zauvek smo ostali Omladinska prestonica Evrope. I tako ćemo dočekati i sledeću titulu - Evropska prestonica kulture. I Novi Sad će se još jednom pokazati celom svetu. Svo svoje tradicionalno blago, i svu svoju energiju i kreativnost. Kao grad kulture, izgradnja mreže kulturnih stanica širom teritorije Grada, uključujući i naseljena mesta, uz potpuno nov koncept kulturnog i umetničkog haba u poznatoj Kineskoj četvrti, doprineće daljem razvoju ovog važnog segmenta. Trenutna mreža čini 8 kulturnih stanica, a cilj nam je da do godine titule, Grad Novi Sad ima do 15 kulturnih stanica, u svrhu decentralizacije kulturnih sadržaja. A pred nama su i nove titule - ona posebno važna Zelena prestonica Evrope. Danas je 27.000 zaposlenih više nego pre 8 godina. Danas je prosečna plata oko 66.000 dinara. Čak 20.000 dinara više nego pre 8 godina.

Najstabilnija lokalna samouprava

- Novi Sad je finansijski najstabilnija lokalna samouprava u zemlji. Za 8 godina ni jedan dinar nisam zadužio Novi Sad, a i dalje moramo da otplaćujemo dugove bivše vlasti. Gradski budšet je udvostručen, zahvaljujući našoj odgovornoj politici, ali i velikom broju novih investicija i otvaranju novih radnih mesta. Očekujemo nove investicije, nova radna mesta. Realno je da će Novi Sad i u godinama koje slede biti jedno od najvećih gradilišta u ovom delu Evrope. I Nacionalni investicioni program „Srbija 2025." dočekali smo sa pripremljenim projektima. Sada sa nestrpljenjem očekujemo početak njihove realizacije. Kao i do sada, ja ću uvek biti spreman da saslušam one koji drugačije misle, ali ne i one koji mrze svoj grad, i koji mu ne žele dobro. I još ću se žešće, istinom i argumentima, boriti protiv laži, spinova, mržnje i netolerancije - zaključio je Vučević na kraju svog espozea. U toku dana se očekuje i glasanje o novom rukovodstvu.

Ovo su kandidati za zamenika i Gradsko veće:

MILAN ĐURIĆ, zamenik gradonačelnika

Članovi Gradskog veća

1. ADRIJANA MESAROVIĆ, za budžet, finansije i investicije

2. MILOVAN AMIDŽIĆ, za upravu, propise i urbanizam

3. ZDRAVKO JELUŠIĆ, za komunalne poslove

4. DINA VUČINIĆ, za obrazovanja

5. DALIBOR ROŽIĆ, za kulturu

6. DRAGAN STAJIĆ, za zdravstvo

7. OGNJEN CVJETIĆANIN, za sport i omladinu

8. MIRA RADENOVIĆ, za zaštitu životne sredine, održivi razvoj i energetsku efikasnost

9. BRANKA BEŽANOV, za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci

10. MILORAD RADOJEVIĆ, za privredu

11. ALEKSANDAR KRAVIĆ, za saobraćaj i puteve