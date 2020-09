DAČIĆ O UČEŠĆU U SNAGAMA UN : Nema predloga o povlačenju vojnika iz mirovnih misija

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je danas da nije bilo predloga Vladi Srbije o povlačenju srpskih vojnika iz mirovnih misija.

Na pitanje da li Srbija namerava da povuče vojnike iz mirovnih misija, kao što je to najavio ministar odbrane Aleksandar Vulin, Dačić je precizirao njegovu izjavu, rekavši da ministar Vulin to nije najavio već je kazao da će to pitanje biti razmotreno, ali da u svakom slučaju za sada nije bila takva namera Vlade Srbije.

"Mirovne misije jesu veoma značajan deo i naše bezbednosne i spoljne politike i imali smo samo pozitivne reakcije širom sveta", rekao je Dačić novinarima u Klubu poslanika.

Dačić je kazao da Vulin nije predložio povlačenje vojnika iz mirovnih misija na vladi.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je danas, povodom zahteva predsednika Severne Makedonije vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju da prizna Makedonsku pravoslavnu crkvu, da postoji način na koji se o tome razgovara i da "poprečni putevi" ne doprinose dobrim odnosima dve zemlje.

Dačić je podsetio da je više puta govorio o tome da može da se govori o odnosima između dve države, ali da ne može da se govori na državnom nivou u oblasti religije i crkvenih zajednica koje imaju svoja pravila.

"Mi želimo da dođe do dogovora, ali svakako da se moraju poštovati pravila Pravoslavne crkve, a i očekujemo da vaseljenski patrijarh bude na toj strani kao što se izjasnio i protiv stvaranja tzv. Crnogoske pravoslavne crkve", poručio je Dačić, odgovarajući na pitanja novinara u Beogradu.