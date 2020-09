View this post on Instagram

Imam veliku čast da vam se obratim u ime Republike Srbije danas, kada obeležavamo 75 godina od osnivanja Ujedinjenih nacija. Ova važna godišnjica je prilika da ponovo potvrdimo kolektivnu posvećenost multilateralizmu i načelima koja smo svi prihvatili kada smo potpisali Povelju UN pre 75 godina. Ponosimo se činjenicom da je Jugoslavija - čiji je Republika Srbija naslednik - bila među prvih pedeset potpisnica Povelje i jedna od članica osnivača ove međunarodne organizacije koja deluje više od sedam decenija, služeći kao univerzalna platforma za dijalog na ravnopravnoj osnovi i igrajući ključnu ulogu u održavanju mira i stabilnosti, zaštiti ljudskih prava i stvaranju uslova za ekonomski razvoj širom sveta. Ne iznenađuje činjenica da su srpski narod i njegovi diplomatski predstavnici aktivno učestvovali u svim međunarodnim naporima koji su doveli do stvaranja Ujedinjenih nacija, imajući u vidu njihovu težnju ka miru među narodima. Ovu godišnjicu UN obeležavamo u vreme kada se ceo svet bori sa pandemijom Kovid-19, izazovom koji je pogodio čitavu planetu i koji testira našu spremnost da delujemo zajednički, ali istovremeno ponovo potvrđuje da su Ujedinjene nacije danas potrebne isto onoliko koliko su bile kada su osnovane, te da se njen značaj ne može dovesti u pitanje. Povelja Ujedinjenih nacija treba da predstavlja ustav savremene međunarodne zajednice i skup osnovnih principa i načela koja regulišu međunarodne odnose i procese u međunarodnoj zajednici. Nažalost, na samom kraju 20. veka, mi u Republici Srbiji iskusili smo jednostrane mere i akcije koje su narušile i dovele u pitanje efikasnost multilateralizma i mehanizama međunarodne saradnje, kao i samog međunarodnog prava. Privremene institucije u Prištini proglasile su jednostranim aktom nezavisnost takozvanog Kosova i prekršile Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, čime su ozbiljno narušile stabilnost kako Republike Srbije, tako i regiona u celini. Podsetio bih da je Republika Srbija u potpunosti posvećena pronalaženju kompromisnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije. Srbija je vodila odgovornu politiku ulažući najveće napore da zaštiti interese svog naroda i regionalnog mira i stabilnosti.