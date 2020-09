GRUBJEŠIĆ: Dolazak Grenela i delegacije DFC u Beograd dokazuje da je Zapadni Balkan prioritet Amerike

Od potpisivanja sporazuma u Vašingtonu nisu prošle ni dve nedelje, a u poseti Beogradu su već Ričard Grenel i članovi američke Razvojne finansijske korporacije. Ovo dokazuje reči predstavnika Trampove administracije - Zapadni Balkan je prioritet SAD.

Posle dvadeset godina Kosovo više nije američka adresa na Balkanu, već je to Srbija, izjavila je za Pink Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku, komentarišući posetu specijalnog savetnika predsednika SAD Ričarda Grenela i delegacije američke Razvojne finansijske korporacije.

- Danas počinju sa realizacijom sve one važne stvari dogovorene u Vašintonu, a koliko je sve to važno, govori činjenica da delegacija SAD ima 14 članova – kaže Grubješić. Dodaje da je za SAD karakteristično da se manje priča, a više radi, a da je to posebno odlika aktuelne američke administracije na čelu sa Donaldom Trampom.

Podseća da od potpisivanja sporazuma u Vašingtonu do posete Beogradu nisu prošle ni dve nedelje, čime se na delu pokazuje ono što su predstavnici američke administracije rekli – Zapadni Balkan je spoljno politički prioritet Amerike.

Bojan Stanić, pomoćnik direktora za analitiku Privredne komore Srbije, ocenjuje da se povećava ekonomski interes SAD za ovaj prostor i ističe da su SAD najveća privreda, ali i najveći investitor.

Predmet interesovanja DFC su mikro, mala i srednja preduzeća, žensko preduzetništvo, kao i poljoprivreda i upravo su, kako objašnjava Stanić, za to specijalizovani.

- U tome i jeste najveća prednost saradnje sa DFC – kaže Stanić.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije prof. dr Dejan Miletić kaže da je velika stvar što SAD drže tempo kojim pokazuju da nema stajanja I demonstriraju tzv. “buldožer diplomatiju”.

- Ovde se radi o win-win razgovorima i to je ta američka škola pregovora – svi da dobiju! Meni lično greje srce oduševljenje Prištine činjenicom da, niti su dobili priznanje, niti se govori o političkim aspektima, niti ijedna tačka ide u prilog više njima nego nama, a opet – oni su tako srećni! To pokazuje da ih možete usrećiti, a da im ne date nezavisnost, da možete napraviti dogovore koji se tiču običnog čoveka, a ne velike priče bez rezultata – kaže Miletić za Pink.