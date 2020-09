Vučić: Nova era srpsko-američkih odnosa je ključna za nas! Tramp prihvatio poziv da dođe u Srbiju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom predsednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine Ričardom Grenelom i delegacijom DFC-a da je ovo za Srbiju važan dan i da je urađen dobar posao.

Kako je dodao, svi trgovinski odnosi sa SAD su rešeni odavno, pre 140 godina, ali ovako značajne sporazume do danas nismo imali.

"Nisam govorio o tome šta smo sve postigli, a postigli smo mnogo. Odškrinuli smo vrata starog prijateljstva, a na tome se posebno zahvaljujem Donaldu Trampu koji je imao razumevanja i hteo da nas sasluša", rekao je VUčić, dodajući da je pokazao poštovanje za Srbiju i njene građane.

Ističe da razgovori u Vašingtonu nisu bili laki ali da će svoje obaveze iz sporazuma ispuniti.

"Možemo da vidimo danas ovde ceo tim važnih ljudi iz američke vlade, koji je došao i pokazuje da se ovo sve ne dešava samo zbog izbora u SAD, već i ideje da budu prisutniji u regionu, ali i da nam pomognu da na nekonvecionalan način pomognu. Naša ideja je da razvijamo ekonomske odnose u regionu, za koje smatramo da će pomoći da se poboljšaju životi ljudi", rekao je Vučić.

Istakao je da je dolazak DFC-a, izuzetno bitan, jer, kako kaže, tamo gde Amerikanci žele da investiraju ima i budućnosti.

"Ponosni smo što se u Beogradu otvara ova kancelarija, ali i na to što će da brinu i da ih zanima šta ćemo mi da uradimo", rekao je Vučić.

Kako kaže, prošle godine smo imali dvostruko veću trgovinsku razmenu nego ranije, ali ističe da to može da bude i mnogo više.

"Ovi ljudi su postavili temelje rasta u našim trgovinskim odnosima", rekao je Vučić i dodao da niko ne donosi pare na poklon, već da je to deo sredstava za razvoj i prosperitet delova sveta u koji oni žele da ulažu novac.

Kako kaže, oni hoće da deo tog novca vrate svojim poreskim obveznicima.

Prema njegovim rečima, možemo da ostvarimo velike rezultate sa američkim prijateljima, i ističe da je ovo dobar dan za Srbiju.

"Nama je pre svega bitno da zaštitimo nacionalne interese, ali i da brinemo o prosperitetu ljudi. Ovo je dobar posao i za srpski i za albanski narod, kao i za sve ljude koji žive sa nama", rekao je Vučić i dodao da će se graditi putevi i pruge, i podsetio da amerikanci već učestvuju na izvođenju mnogih projekata u Srbiji, kao i da će ih biti još više.

Kako kaže, sa zadovoljstvom čeka još sastanaka sa američkim prijateljima. Kako je dodao, "mali Šengeng" je ugaoni kamen za pravljenje bolje ekonomije za narod.

Vučić je rekao da Beograd danas ima najlepše gradilište u Evropi, i podsetio je da u Srbiji ima puno radnika, kao i da će nam radna snaga još više trebati.

"Potrebo nam je jedinstveno i povezano tržište. Ova kancelarija imaće svu podršku Srbije. Zahvaljujem se svima koji su učestvovali u ovome", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je Grenel došao na ideju da vidimo kako zajednički da obnovimo zgradu Ministarstva odbrane i Generalštaba.

"Ja sam insistirao i tražio to od njega, što je on prihvatio. Ali videćemo kada će to moći da se desi. Takođe, to se odnosi i na Ivanku Tramp. Sa njom smo razgovarali o ulaganjima u žensko preduzetništvo", rekao je Vučić.

Kako kaže, veoma se raduje ulaganju u privatni sektor.

Kako kaže, naša zemlja nema problema sa javnim dugom, i dodaje da imamo najvišu stopu rasta u Evropi.

"Amerikanci se ozbiljno pripremaju, tamo nema laži i varanja oko toga. Nama je potrebo da dođu i potaknu privatni sektor, jer je u njemu budućnost", rekao je Vučić.

Dodaje da su rad i podrška koji su jako važni i da uz novu eru srpsko-američkih odnosa mogu doneti mnogo dobra.

"Krivo mi je što su nepravedno izbacili Novaka Đokovića sa US Opena, ali pobediće on tamo i sledeće godine, ako što bi pobedio i ove", rekao je Vučić.

"Razlikujemo se u mnogo čemu. Naši američki prijatelji govore o dve zemlje, mi ne govorimo, ali smo spremni da razgovaramo o ekonomskom napretku i kako sa tim ljudima bolje da radimo. To što se, metaforično rečeno, hvatamo za gušu po određenim pitanjima, radićemo to i dalje, ali ćemo čuvati prijateljstvo između Srbije i Amerike, ulažemo u njega i čuvamo mir i stabilnost na zapadnom Balkanu", rekao je Vučić.

Grenel: Obećanja da pretvorimo u istinska radna mesta!

Grenel je rekao da narod Srbije može da ih drži za reč i dodao da sve što su dogovorili neće biti smao reči na papiru. Ističe da žele da ovim odnosima, obećanja pretvore u istinska radna mesta.

"Zapamtite naše obaveze i držite nas za reč", rekao je Grenel.

Grenel je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da je krajnje vreme da Donald Tramp dođe u posetu Srbiji i dodao da je on izrazio želju da se to ostvari.

Kako kaže, Tramp je neko ko je u Vašingtonu sa strane u administraciji, ali dodaje da su danas u Beogradu zato što je on čovek koji veruje u ovaj proces.

Kako kaže, verovao je da kroz razgovor sa privatnim sektorom i kroz razgovor sa svima, može nešto dobro da se desi.

Izvršni direktor americke Međunarodne razvojne finansijske korporacije (DFC) Adam Boler je rekao da ne treba izgubiti iz vida da je ovo nova era između SAD i Srbije.

"Ono što je jako značajno, kada je u pitanju politička dinamika , jeste nov i jak odnosi između Srbije i SAD", rekao je Boler.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić sastali su se danas u Beogradu sa specijalnim izaslanikom predsednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine Ričardom Grenelom.

Sastanak delegacije Srbije, koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić, sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Ričardom Grenelom i izvršnim direktorom americke Međunarodne razvojne finansijske korporacije (DFC) Adamom Bolerom, počeo je danas u 14 sati.