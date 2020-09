OBRAD KESIĆ ZA PINK: Dolazak DFC u Beograd govori o tome da Amerika sada gleda Srbiju kao stabilnu zemlju

Obrad Kesić, šef Predstavništva Republike Srpske u SAD, govoreći o otvaranju kancelarije DFC u Beogradu kaže da je ceo region shvatio da je to uspeh i nešto značajno.

Kesić je govoreći o poseti delegacije DFC Beogradu rekao da je, što se tiče ekonomije, ovo jedna od najznačajnijih delegacija koja je bila u Srbiji.

- Ono što je mnogo bitno je da je suština posete i zbog čega su došli možda najveći uspeh što se tiče ekonomske saradnje između Amerike i Srbije. Njihov dolazak govori o tome da Amerika sada gleda Srbiju kao stabilnu zemlju, kao zemlju koja je na neki način kapija prema celoj regiji - izjavio je Kesić za "Novo jutro" TV Pink.

Kesić je naveo da će se DFC ovde baviti velikim projektima i davati podršku privredi cele regije Balkana.

- U tom kontekstu, to je veliki korak napred. Zato što smo do sada imali neke procene iz Vašingtona, što se tiče nevladinog sektora, da je Srbija nestabilna država, a sa dolaskom američke delegacije i sa potpisivanjem dogovora oko otvaranja kancelarije DFC to govori o nekoj drugoj situaciji - naglasio je Kesić.

Prof. dr Duško Tomić, profesor američkog Univerziteta u UAE, rekao je da jačanjem državnih kapaciteta jača i naša politička i bezbednosna uloga i dimenzija.

- Ja sam u više navrata rekao da i u političkoj i bezbednosnoj dimenziji mi postajemo veoma bitni za interese SAD - ocenio je Tomić.

Kako kaže, dobrom opservacijom državnog establišmenta, prvenstveno predsednika Srbije Aleksandra Vučića, mi izgrađujemo neke nove relacije i odnose.

- Mislim da je jako dobro što jačamo naše kapacitete i odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i izraelom, to je izuzetna stvar. Apsolutno i jačamo kapacitete sa našim osvedočenim prijateljima u arapskom svetu, ali ne narušavamo odnose sa istočnim partnerima, prvenstveno mislim na Rusiju, Kinu i na Tursku - ocenio je Tomić.