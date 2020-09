View this post on Instagram

"Pred vama su teški i odgovorni zadaci i morate da preuzmete na sebe breme odgovornosti koje niste imali do sada. Vi ste izabrali jedno časno, divno zanimanje zato što ste stali uz svoju državu. Danas ste vi ljudi koji brinu o svojoj državi, svojoj Srbiji. Zato ste vi posebni! Znajte da ste uradili pravu stvar i napravili pravi izbor jer vi predstavljate budućnost naše zemlje. Živela Srbija!" Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanoj promociji 23. i 24. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku.