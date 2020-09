SVE NAJBOLJE IZ SRBIJE NA JEDNOM MESTU! Predsednik Vučić pokrenuo do sada neviđenu akciju na Instagramu - ONI SU NAŠ PONOS! (FOTO)

View this post on Instagram

Na zvaničnoj internet prezentaciji predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, od sutra će biti dostupna kategorija "Najbolje iz Srbije" na kojoj će građani moći da pročitaju tekstove o uspešnim projektima, inovativnim idejama i pojedincima koji su svojim radom, zalaganjem, hrabrošću i požrtvovanošću zaslužili da budu predstavljeni. Ovo je istovremeno prilika za medije da pronađu inspiraciju u pričama o „malim“ ali značajnim i nesvakidašnjim događajima, ljudima i njihovim postignućima. Ovog petka možete pogledati kako su se osnovci iz Vranja i Tutina snašli tokom snimanja onlajn multietničkog kuvara. Predstavićemo vam i pametnu rukavicu, koja će slepim i slabovidim osobama olakšati kretanje. Upoznaćemo vas sa mladim doktorom iz Lebana koji volontira u tamošnjoj kovid ambulanti, a možete pročitati i tekst o „maloj gradonačelnici“ iz Sremske Mitrovice.