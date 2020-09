IZETBEGOVIĆ: "Mini Šengen" je dobra ideja za Bosnu i Hercegovinu i region

"Mali Šengen nije politička asocijacija. To je ekonomska asocijacija i ne smemo se bojati konkurencijskog pritiska Srbije", rekao je predsednik SDA.

- Mali Šengen je šansa za Bosnu i Hercegovinu. To nije politička asocijacija, to nije Velika Albanija ni Velika Srbija. To je ekonomska asocijacija i ne smemo se bojati konkurencijskog pritiska Srbije. Mali Šengen će biti dobra vežba za EU - rekao je večeras Izetbegović.