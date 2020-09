"Rezultati sastanka u Vašingtonu su vidljiviji od svih onih rezultata sastanaka u Briselu kojima je Merkelova pokušavala da upravlja"

Glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Alo" Duško Vukajlović smatra da je odavno vidljiva "pukotina" u odnosima na Balkanu između SAD i EU.

Kako je podsetio, jedan od dokaza je pokušaj miniranja prvog sastanka u Vašingtonu koji je uspeo.

- Došlo je do rezultata početkom septembra koji su mnogo vidljiviji nego rezultati svih onih sastanaka u Briselu kojima je merkelova pokušavala da upravlja. Očigledno je da je Nemačka neko ko hoće da gospodari ovim prostorom - smatra Vukajlović.

On dodaje da Nemacima i Rusima ne odgovara konačno rešenje odnosa Srba i Albanaca na KiM, jer dok god ta tenzija postoji, neko sa naše strane može da se meša i da preko naših leđa ostvari neke svojje interese.

Vukajlović ističe da i diplomatska aktivnost predsednika Vučića od Vašingtona do Ankare daje neku nadu da će taj problem biti rešen.

Glavni urednik "Srpskog telegrafa" Milan Lađević rekao je da je Angela Merkel već na zalasku svoje karijere i da sa Trampom na čelu SAD u novom mandatu Srbija može "mnogo bolje da profitira".

- Albanci ne slušaju ozbiljne političare u EU kada su u pitanju ZSO - rekao je Lađević za Pink i dodao da neka nevidljiva ruka ili za neke vidljiva usmerava Albance sa Kosova šta da rade.

- Nemoguće je da Albanci ne slušaju SAD, EU i da rade samo šta im padne na pamet - kaže on i dodaje da im se to toleriše jer su oni "dete monstrum iz braka zapadnih sila" i one moraju da pravdaju svoju pogrešnu politiku koju su vodili 20 godina.