Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, reako da su tema razgovora bile političke i infrastrukturne teme.

- Imali smo dva sata razgovor u četiri oka ja i predsednik Erdogan. Pre svega želim da izrazim saučešće porodici stradalih pilota. Nadao sam se boljem ishodu s pilotima, vojska i policija su teški i odgovorni poslovi - rekao je na početku srpski predsednik.

- Ovo su užasne stvari za nas, veoma teške. Vojska i policija su teški, odgovorni poslovi - rekao je Vučić i dodao da će komisije koje će biti formirane u narednom periodu utvrditi i obelodantu uzroke pada aviona, te da ne želi da govori o onome što nezvanično saznaje.

Na kritike da je reč o avionima koji su remontovani u Rusiji, Vučić je primetio da uvek postoje ljudi koji će, šta god da se desi, da govore najgore o zemlji, da mogu da ostvare neku političku korist za sebe, ali da to najviše govori o njima.

- O našoj zemlji će uvek imati one koji će govoriti najgore. U svakoj tragediji, uvek će neko naći razlog da optužuje. Ono što je za nas veliki problem, pored toga da je neko izgubio oca, supruga, strica...za nas su piloti najveće blago i zbog toga je ovo veliki problem i tragedija - istakao je predsednik Srbije.

On je rekao da oni koji ni jednu tragediju ne mogu da prođu, a da ne pomisle da je vreme da ostavare neku političku korist, takvim ponašanjem govore o sebi.

Uz napomenu da taj avion nije bio povezan sa remontom u Rusiji, rekao je Vučić i naveo da je MIG 21 stari avion.

- Nije glavni lovac, služi za obuku i policijsku zaštitu neba. Ovo je bio deo obuke. Sada je na komisiji da ispita, najveći je gubitak u ljudima - rekao je Vučić.

Dodao je da bi svi "dušebrižnici" trebalo da znaju da je avion koji je danas pao bio jedan, uz još jedan jednosed, koji smo mogli da dignemo u vazduh, a da vojska danas ima 10 MiGova 29, renovinarih, modernih, koje možemo da podignem u nebo i koji su naoružani.

VAŽAN SASTANAK - Borimo se da sačuvamo ekonomiju

Vučić je podsetio da je Turska ne samo mediteranska, evropska i regionalna sila, već i jedna od osam najvećih svetskih sila.

- Imali smo važan sastanak sa Erdoganom. Turska je jedna od sedam ili osam najvaćih svetskih sila i kada razgovarate sa predsednikom Turske, koga smatram prijateljem, uvek gledate kako da pozicionirate Srbiju - naveo je Vučić.

On je naveo da se iz diplomatskih susreta vidi velika borba, u teškim uslovima korone, da sačuvamo ekonomiju.

Podsetio je da je u proteklih mesec i po dana imao sastanke sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, Rusije Vladimirom Putinom, SAD Donaldom Trampom, zatim u Briselu sa evropskim zvaničnicima... Ukazao je da su ekonomski parametri u celom svetu lošiji nego u vreme velike krize 1929. godine.

- Razgovarali smo o političkoj saradnji, infrastrukturnim projektima - naveo je Vučić i dodao da je tema razgovora bila i izgradnja velike industrijske zone u Vojvodini koja bi dala snažan podsticaj ekonomiji.

Kazao je da je razgovarano o projektima na kojima već rade turske kompanije, kao što je autoput Kuzmin-Sremska Rača, zatim o autoputu Karađorđe, od Mladenovca, preko Aranđelovca do Bora, za koji se trenutno radi projektna dokumentacija. Rekao je da su razgovarali kako bi videli kada može da krene u izgradnju i deo autoputa Požega, Kotroman i Višegrad, za šta se takdoje radi projektna dokumentacija.

- Razgovarali smo i o putu Novi Pazar-Tutin. To je veoma važan put za ljude koji žive tamo. Tražio sam dodatne garancije i dobio uveravanja da će put biti završen za godinu i mesec dana - objasnio je on dodavši da su na tom putu, koji niko nije obnavljao decenijama, ljudi gubili živote u saobraćajnim nesrećama.

Zamolio je Erdogana, a on mu je, kako prenosi, izašao u susret, da poznata turska kompanija, koja je jedna od dve ili tri najboljih u svetu, a bavi se industrijskim zonama, napravi jednu na teritoriji Vojvodine.

- Verujem da bismo time rešili nezaposlenost, ali će doprineti i ukupnom rastu BDP-a i rešiti pitanje daljeg povećanja penzija i plata - naglasio je srpski predsednik.

Naveo je i da su razgovarali o regionalnim odnosima, kako bi videli kako i na koji način da Turska pomogne u naporima čuvanja mira i stabilnosti.

Predsednik Srbije je rekao da Srbija ima svoj put, put mira i da će imati resprekt prema svima koji to poštuju.

- Put ekonomskog rasta je za nas najvažniji, za to moramo da se borimo i da radimo - rekao je Vučić i naglasio da je Srbija nekada služila kao džak za udaranje, a sada ima plan 2020, a to je dobar plan.

- Smisao bavljenja politikom je da ljudi žive bolje - rekao je predsednik Srbije.

Govoreći o izgradnji industrijske zone u Vojvodine, on je rekao da to znači dolazak turskih komapnija, kojima bi Srbija postala domicilna zemlja.

- To je velika stvar za Srbiju. Mi hoćemo da privučemo investitore iz Nemačke, Tuske i svih drugih zemalja - rekao je Vučić i dodao da će Srbija u tri poslednje godine biti u tri prve zemlje po stopi rasta.

Predsednik Srbije je rekao da će se Srbija truditi i boriti da sačuva dobre odnose i sa istokom, i sa zapadom.

- Život i politika su svakodnevna borba i stvari se menjaju na dnevnom nivou - kaže predsednik ..

Dodaje da se stvari sada menjaju najbrže u istoriji čovečanstva, da izrastaju veliki i novi igrači, a da mi treba da vodimo računa o tome "kako ćemo naš mali brod provući kroz sve te meandre".

- Ljudi traže više bez rada i to nema nigde u svetu. Međutim, kod nas bi čak i to moglo da se desi i to zahvaljujući tome što smo radili vredno i marljivo - zaključio je Vučić.