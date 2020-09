GRENEL OPLEO PO BIBERU: Vreme je da se samozvani stručnjak POVUČE SA SCENE! Decenijama nije uspeo NIŠTA

Takozvani stručnjak za odnose na Balkanu Jasmin Mujanović danas je na Tviteru ismejao vest o dogovoru da se jezero Gazivode ubuduće zove po aktuelnom predsedniku SAD Donaldu Trampu. Na ovakvu Mujanovićevu reakciju oglasio se specijalni izaslanik za pregovore Ričard Grenel, koji je ovaj dogovor i obelodanio na Tviteru.

Grenel je, odgovarajući Mujanoviću, istakao da je došlo vreme da se pređe sa reči na dela, ne da se sedi po strani, kritikuje napredak i žali za danima kada se o rešenjima samo govorilo.

Sitting on the sidelines and complaining about actual progress while longing for the days when academia and NGOs simply talk about solutions is peak Trump Derangement Syndrome. https://t.co/g5JEW4shJ2

Ubrzo je u celu stvar morao da se umeša i profesor u Gracu Florijan Biber. Međutim, proveo se kao bos po trnju. Biber je, naime, Grenelu odgovorio da eksperti ne isprobavaju ideje, već ih predlažu i komentarišu. Ideje, kako je rekao, isprobavaju diplomate i političari.

Pod ekspertima Biber je, kako možemo da pretpostavimo, podrazumevao sebe i Mujanovića.

Trampov specijalni izaslanik imao je spreman odgovor i za tzv. stručnjaka Bibera:

You and the other self described Balkan experts had decades to try your ideas. It’s time to step aside because you failed over and over.