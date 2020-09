Srbija želi mir u regionu i poštuje sve, i dodaje da možemo da primetimo da se svi mešaju u unutrašnju politiku Srbije, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Pranjana, gde je danas prisustvovao obeležavanju 76. godišnjice Operacije Halijard.

Odnosi Srbije i SAD su u usponu, verujem da će biti još bolji, izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić i istakao da je važno da jedni prema drugima pokažemo mnogo poštovanja i uložimo mnogo truda i energije u razvoj odnosa.

- Radostan sam što su nam odnosi sa SAD bolji. Mnogo će vremena proći da bi nam odnosi bili onakvi kakvi želimo da budu. Uveren sam da mnogo truda, energije i rada u to možemo i moramo da uložimo - rekao je Vučić novinarima u Pranjanima na konstataciju da se za vreme njegovog mandata obnavlja prijateljstvo sa SAD.

Vučić je ukazao da moramo mnogo poštovanja jedni prema drugima da pokažemo, da bi odnosi bili na još višem nivou, koji su danas dobri.

- Mi moramo da razumemo njih, njihovu poziciju, kao što ću morati da molim njih da se oni stave u naše cipele i da razumeju našu poziciju. Odnosi su u usponu, verujem da će biti još bolji. Ali, i mi moramo da pokušamo da razumemo njihove stavove, kao i oni naše - rekao je Vučić.

On je dodao da je dolazak DFC u Srbiju važan signal.

- I danas ovde, mi se prvi put nalazimo, a da postoji neko obeležje ovde. Ovde ljudi mogu da dođu, da se vidi da se ovim ponosimo, a ne stidimo, da možemo da kažemo - da, to smo mi uradili. Ovde smo da ovekovečimo ono što su naši ljudi svojim junaštvom postigli pre 76. godina - rekao je Vučić.

"Za tango je potrebno dvoje"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Srbija spremna za razgovore sa Prištinom, za teška rešenja, ali i dodao da je za tango potrebno dvoje.

Vučić je u Pranjanima, u izjavi novinarima, kazao da je Srbija bila i ostala spremna za razgovore bez obzira što neki drugi to nisu.

- Za razliku od njih, ne mogu da se igram igara okrivljavanja. Nestso mora da se promeni u društvu u Prištini, da razumeju da samo kompromisno rešenje jeste rešenje i da se neće dogoditi da neko uzme čekić i lupi mene u glavu ili Srbiju, pa će onda Srbija da prizna nezavisnost - rekao je on.

Poručio je Prištini da sednu i razmisle šta bi mogli da bude suštinsko, kompromisno rešenje.

Kako kaže, Srbija želi mir u regionu i poštuje sve, i dodaje da možemo da primetimo da se svi mešaju u unutrašnju politiku Srbije.

- Dobićete ovih dana informaciju koliko se u medijima u regionu pojavljuju tekstovi o rukovodstvu Srbije i suština je u tome da su mnogi želeli da budmeo slabi, ali pošto vide da nismo, javlja se panika i pokušaji da se zaustavimo u svom ekonomskom rastu - rekao je Vučić.

Istakao je da samo želi da se poštuju prava srpskog naroda.

Predsednik je rekao da je je dobio parcelu u Pranjanima kao i da će videti kako da se ta parcela na najbolji mogući način iskoristi za meštane Pranjana.

-Na pitanje da li će se jezero Gazivode nazvati "Trampovo", Vučić je rekao da naš narod na Kosovu voli Trampa, jer su, kako dodaje, mnogo lošeg doživeli za vreme onih koji su bili pre njega.

Ističe da je to za njega ljudska reakcija, kao i da je odnos koji u Srbiji postoji prema Trampu iskren.

- Da li mislite da ćemo da volimo i da klečimo pred onima koji su nas bombardovali? E to se neće dogoditi - rekao je Vučić i dodao da je ambasador Godfri promenio američki pristup prema Srbiji, kao i da zato uživa toliko poštovanje.

Na pitanje da li će se posmrtni ostaci Mihajla Pupina biti vraćeni u zemlju, Vučić je rekao da se tim pitanjem nije još bavio ali i da bi to bila važna stvar za nas, kao i da se nada da će američki prijatelji izaći u susret i po tom pitanju.

- To bi bila važna stvar za nas, nadam se da će američki prijatelji da izađu u susret. Ali, da vidimo detalje, pa da donosimo odluku o tome - rekao je Vučić.

"Šumadija osvetlala obraz, graditi prijateljstvo sa saveznicim"

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas u Pranjanima, na obeležavanju 76. godišnjice spasavanja savezničkih pilota u Šumadiji, da su građani tog dela zemlje 1944. godine osvetlali obraz Srbiji, a da je naša budućnost da i sada sa zapadnim saveznicima gradimo odnose prijateljstva.

Predsednik je podsetio da je 1944. spaseno i izbavljeno više od 500 pilota i članova posada američkih aviona oborenih iznad Srbije.

-Pre samo godinu dana ovde smo razgovarali sa narodom i ljudi su po prvi put nakon 1944. godine čuli neku lepu reč o sebi i pravu istinu o toome što se desilo 1944. godine - rekao je on.

-Beskrajno sam zahvalan Pranjanima, Milanovcu, Čačku, Ljigu, Šumadiji, što su 1944. godine osvetlali obraz Srbiji - rekao je Vučić.

Kako poručuje, sa saveznicima treba u budućnosti da gradimo dobre odnose.

On je istakao značaj operacije Halijard, jer su Nemaci, pre svega u Rumuniji, savezničkoj avijaciji nanosili ogromne gubitke, pa je za saveznike Šumadija bila jedno od mesta gde su pogođeni morali da se spasavaju i postala je utočište za više od 500 avijatičara američkih, britanskih, kanadskih.

-Tada su naši ljudi pokazali svu hrabrost - naglasio je predsednik Srbije.

Vučić je istakao da su Srbi tada postali braća po oružju sa Amerikancima, Englezima, Kanađanima.

-Svako će naći svoje razloge zašto su se tokom 90-ih, posebno 1999. godine, te stvari promenile, ali naša budućnost je i da sada sa zapadnim saveznicima gradimo odnose prijateljstva - poručio je Vučić.

Istakao je da smo u 20. veku imali verovatno kao zemlja najveći broj ratova i da je srpski narod proporcionalno svojoj veličini izgubio navijše ljudi, od Prvog i Drugog balkanskog rata, u Prvom i Drugom svetskom ratu, kao i ratovima devedesetih zaključno sa 1999. godininom.

-Niko nije toliko ljudi izgubio kao mi i da nije bilo tog gubitka danas bismo bili kao jedna Holandija po broju stanovnika - ističe Vučić.

Vučić napominje da smo, ipak, sa ponosom čuvali svoju otadžbinu želeći da budemo svoj na svome, trudeći se da čojstvom, junaštvom i viteštvom osvetlamo srpski obraz.

Bitno je, napominje, da znamo šta su naši vitalni interesi i da se ponosimo svojom voljenom zemljom.

-Srbija nema budućnosti ukoliko ne razmišljamo da da imamo što više dece - rekao je predsednik i dodao da našu prelepu Šumadiju neće imati da živi i da neće biti nikoga ko će moći da voli i razvija Srbiju, kao i da taj problem postaje jedan od naših najvećih.

Zahvalio je ljudima koji su se borili za naš narod, napomenuvši da smo, ipak, kroz istoriju uvek nalazili dovoljno razloga i načina da se delimo između sebe i da ne priznajemo jedni druge, i međusobrno govorimo jedni o drugima sve najgore.

Predsednik Srbije se nada da je prošlo to vreme i da Srbi nikada više neće jedni o drugima govoriti loše, kao i da je došlo vreme našeg jedinstva. Dodaje da to ne znači jednoumlje i da svako u Srbiji može da iznese drugačiji politički i bilo koji drugi stav, ali se nada da ćemo kao narod biti jedinstveni i složni po pitanju interesa Srbije i srpskog naroda i oko vitalnih interesa zemlje i naroda.

Vučić kaže da je došlo vreme da prestanemo kao narod pričamo o podelama na partizane i ravnogorce već samo da pričamo o srpskom narodu i Sribji i da cenimo juančka dela svih koji su se borili protiv fažizma.

-To je jedini put za napredak naše zemlje - poručio je Vučić.

Vučić se zahvalio i američkim prijateljima koji su rekli da smo "zajedno jači" i zagvalio se Trampu i Godfriju, jer su oni pokazali da žele drugačije odnose sa našom zemljom.

-Srbi žele Amerikance za prijatelje - rekao je predsednik i zahvalio se da u Pranjanima sada ima lep memorijalni kompleks i dodao da je to priloka u Srbiji da lljudi vide da smo jedinstven narod i da jedni druge poštujemo i cenimo junačka dela svih onih koji su se borili protiv fašizma.

Dodik: Halijard-borba našeg naroda za slobodu i odraz prijateljstva

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Pranjanima da je misija Halijard simbol borbe našeg naroda za slobodu i odraz prijateljstva koji naš narod nosi u sebi kao jednu od najvećih svojih vrednosti.

Dodik je na obeležavanju misije Halijard u Pranjanima izrazio zadovoljstvo što prisustvuje tako važnoj godišnjici i zahvalio svima koji su omogućili da taj događaj bude sačuvan od zaborava.

-Vazdušni most liči na sve mostove koji se grade i to je jedan od najvećih civilizacijskih dostignuća. Ovaj vazdušni most je spasio mnogo ljudi, značilo je uspostaviti nova prijateljstva i potvrditi nešto što je bilo veoma jasno u to vreme, a to je da je otadžbinska vojska bila deo savezničkih snaga u borbi protiv najvećeg zla - rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je u to vreme izgradnja aerodroma značila veliko odricanje i ozbiljan putokaz.

-Na jedan čudan način, ovaj vazdušni most spojio je ovo mesto i Boljare kod Doboja, u Republici Srpskoj, odakle su na isti način spasavani američki saveznički piloti - naveo je Dodik.

Najavio je da će u narednim godinama i u Doboju biti obeležen taj događaj i da će biti napravljen momument kakav je narpravljen u Pranjanima. Zahvalio je predsedniku Vučiću što ne propusti priliku da se sve do sada zaboravljane događaje "vrati".

-Sve ono što je Vučić nedavno uradio u Vašingotnu i ovo što mi danas radimo ovde, da je jedan novi put naše saradnje i prijateljstva sa našim saveznicima - rekao je Dodik.

"Pranjani podsećaju da zajedno možemo postići velike stvari"

Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri poručio je tokom ceremonije obeležavanja 76. godišnjice Misije Halijard, u kojoj je spašeno preko 500 američkih pilota, da nas Pranjani podsećaju da zajedno možemo postići velike stvari.

Prema njegovim rečima, danas obeležavamo važnu akciju spašavanja pilota, a vest da su juče živote izgubila dva srpska pilota, podseća nas koliko je taj posao opasan.

Godfri je istakao da ima čast da bude prvi ambasador SAD koji prisustvuje ceremoniji obeležavanja u novoizgrađenom Memorijalnom kompleksu na Galovića polju.

-Danas se sećamo neverovatne hrabrosti koje su građani Srbije pokazali pre 76. Godina. Da bi to izveli, srpski seljaci zajedno sa američkim vojnicima preuzeli su veliki rizik da izvedu najveću akciju spašavanja, a dugo se o tome ćutalo i malo se znalo - rekao je Godfri.

Dodao je da su Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić dali sve od sebe da se o Misiji Halijard više govori i zahvalio im što je izgarđen Memorijalni kompleks, kao i pista u čast Misije Halijard.

-Ovaj projekat dostojno obelažava hrabrost ljudi, svedoči o običnim ljudima Ssumadije koji su stavili svoj život na kocku, a zahvaljujući njima mnogi piloti koji su spašeni su se i vratili da se ponovo bore - rekao je Godfri.