Jako je dobro što je došlo do „otopljavanja „ odnosa između SAD i Srbije. Oni su vodeća svetska sila i bez njih ne mogu da se reše problemi na Balkanu, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Komentarišući odnose SAD i Srbije, kao i nastupajuće izbore u Americi, Vesić je rekao da je dobro što je došlo do promene u odnosima i dodao da se to najbolje vidi izborom ambasadora, gde je Amerika pokazala da je Srbija važna.

- Pokazali smo da je ovaj region posebno važan. Ovaj događaj od juče je jedan od nizu „otopljavanja „ odnosa između SAD i Srbije. Oni su vodeća svetska sila i bez njih ne mogu da se reše problemi na Balkanu. Vučić je za ovih 8 godina napravio istorijski zaokret kada je u pitanju odnos mnogih država prema nama. Pokazao je da prvi put u vodećim centrima moći koji su priznali nezavisnost KiM, prvi put smo uspeli da nametnemo da je neophodno čuti srpski stav i argumente, kao i da bez nas nema trajnog rešenja – rekao je Vesić.

Vesić je istakao da se pokazala razlika između EU i Amerike kada žele da reše neki problem.

- To se pokazalo i na slučaju naše južne pokrajine. Mnogo je lakše kada pregovore vode SAD, posebno kada postoji takva politička volja da se ovo pitanje reši. Ona sada postoji i to vidimo po potezima koje povlače. TO smo videli i po taksama – rekao je Vesić.

Kako kaže, činjenica je da SAD imaju odlučujući uticaj na kosovske Albance.

- Ako mene pitate, zašto su otkazani pregovori, smatram da to ima veze sa zajednicom srpskih opština. Čuli ste da je Hoti rekao da je ta priča završena 2015. Pošto nemaju rešenje da Albance nateraju da primene ono što su potpisali, to je razlog zašto su razgovori otkazani. Za nas bi bilo dobro kada bi ova administracija, koja ima volju i poverenje da se založi, nastavila i narednih godina da se bavi time. To bi bilo bolje i za Srbiju i za Balkan – rekao je Vesić.

Vesić je podsetio da smo se posle 20 godina vratili na to da razgovaramo o standardu.

- Činjenica je da, kada je privreda i ekonomija bolja, lakše je pregovoarati i razgovarati i o politici. Ali, na kraju krajeva biće bitno da mi Srbi postavimo svoje odnose sa Albancima, to ne može niko da uradi umesto nas. Oni mogu samo da pripreme dobru atmosferu za to – rekao je Vesić.

Dr Jelena Vukojičić, politikolog, istakla je da želi da Tramp pobedi na izborima jer prvi put vidimo dobru volju sa njihova strane.

Vukojičić je rekla da EU oseća potisnuto nakon potpisivanja sporazuma u Beloj kući, i dodaje da su od 2013. pokazala kao nesposobna da vodi Briselski dijalog.

- Mi smo sada već 8 godina u procesu, i očigledno je da imaju svoje prioritete i probleme, nisu uspeli da taj posao dovedu do kraja i da ga koordiniraju kako treba.

Ona ističe da je to jedna politika koja već jako dugo vuče repove.

- Ono što je srpska diplomatija i što je predsednik Vučić uradio jeste otopljavanje odnosa sa SAD, a sa druges trane, urašeno je mnogo toga da se Srbija vrati na velika vrata kao relevantni pregovarač po pitanju KiM – rekla je Vukojičić

Dodaje da je sada pokazano i zapadu da mora da se pregovarasa Srbijom.