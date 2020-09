Marketinški stručnjak Nebojša Krstić ističe da je priču da Vučić hoće da stvori ponovo Dušanovo carstvo pokrenuo nekadašnji ambasador BiH u Moskvi prof. dr Enver Halilović i naglasio da to nije slučajno i bez osnova i rekao da je Velika Srbija anahrona ideja u smislu osvajanja neke teritorije ratom.

Ali, kako podseća, Dušanovo carstvo je pokrivalo od stanovništva Srbe, Albance, Bugare i Grke i da smatra da predsednik Vučić ima mnogo "perfidniji i lukaviji plan" da to carstvo u koje Srbija treba da se pretvori imalo bi u sebi i Italijane, Francuze, Špance...

-Vučić ima mnogo veće ambicije. Ulazak u EU je izuzetno ogromna Srbija koja nikada nije bila veća - istakao je on i naglasio da se današnji svet ne zasniva na borbi za teritorije već za tržišta.

Istoričar Nemanja Starović rekao je da u regionalnim medijima vidimo čitav niz članaka u regionalnim medijima da Vučić sada obnavlja Dušanovo carstvo i podsetio da postoji članak u zagrebačkom "Jutarnjem listu" koji govori o tome da se obnavlja koncept Velike Srbije kroz ideju srpskog sveta na balkanu i naglasio da su sve to "anahroni narativi" koji se sada plasiraju i ne mogu da prođu test savremenosti.

-Ljudi koji su navikli da je potrebno stvarati od Srbije nekog bauka i da će tako pokušati da afirmišu svoje interese ostali su zarobljeni u 1990-tim godinama i ne mogu da shvate šta je to što se zapravo danas dešava - ocenio je Starović za Pink.

-Govoriti o projektu Malog Šengena, za koji smatram da je najbolji u 21. veku na prostorima Balkana, govoriti o njemu da je to pandan Velike Srbije to je u potpunosti suludo - dodaje on.

Starović je podsetio da je Enver Hodža pozivao još pre dve godine da se stvori nekakav savez protiv Srbije.

-Te ideje su zapravo anahrone i jako je dobro što su ljudi u ključnim centrima na zapadu, pre svega u Vašingtonu shvatili da je budućnost Balkana u saradnji balkanskih država koje se ne može ostvariti protv Srbije ni mimo Srbije, koja je geografski centar regiona i koja se graniči sa osam različitih zemalja - naglasio je Starović.