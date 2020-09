MILIVOJEVIĆ ZA PINK: Dijalog Beograda i Prištine pod znakom pitanja, EU na testu, da potvrdi kredibilite formiranjem ZSO (VIDEO)

Bivši diplomara Zoran Milivojevi smatra da je dijalog Beograda i Prištine ponovo pod znakom pitanja, dok je Evropska unija na probi i treba da potvrdi svoj kredibilitet na pitanju konačnog formiranja Zajdenice srspkih opština.

''Evropska unija (EU) je definitivno na probi, moraće ili da potvrdi kredibilitet ili neće biti ništa od dijaloga, ukoliko se ne poštuje ono gde stoji njen potpis'', rekao je Milivojević za Pink.

Komentarišući stav specijalnog predstavnika EU za dijalog o KiM Miroslava Lajčaka da na dnevnom redu neće biti ZSO jer Priština ''još nije spremna da o tome razgovara'', Milivojević je naveo da to nije Lajčakov stav, već da iza toga stoji tvrdo jezgro koje zagovara da se prizna Kosovo u postojećim granicama.

"Tu Nemačka vuče konce, nema šanse Lajčak sam donosi odluke i kreira ambijent za dijalog'', naveo je Milivojević.

Smatra da će na stav EU uticati i angažovanje Vašingtona u dijalogu Beograda i Prištine u koji je, kako kaže, ušao ''vrlo odlučno, efikasno, sa konkrentnim mehanizmima za delovanje i nekim rezultatom''.

Prema njegovim rečima, glavno je pitanje ima li šanse da se dijalog nastavi i da EU ''preseče'' kada je reč o ZSO, napominjući da Brisel ima načina da deluje, da prestane da bude pristrasan i da se prekine agonija koja traje šest godina.

''ZSO je 'ugaoni kamen' za nastavak i uspeha dijaloga i prvorazreno političko pitanje koje EU stavlja na probu'', kazao je Milivojević.

Dodao je da je pozicija Srbije jasna i da je neće promeniti i pristati na to da razgovara o nečemu što, kako kaže, nije u njenom interesu i o nekakvim varijantama kompromisnog rešenja pre nego što se ovo pitanje reši.

''Možemo razgovarati o kompromisu i ni o čemu više. Ako se prelomi priča o ZSO i ako se to implementira, možemo u budućnosti da razgovaramo o nekom kompromisu'', kazao je Milivojević.

Kako, kaže Priština želi da ZSO tretira kao unutrašnje pitanje Kosova kada Srbija prizna nezavisnost Kosova što joj, podvlači Milivojević, ne pada na pamet.

''Ne pada nam na pamet da priznamo Kosovo niti da razgovaramo o nečemu što nema nikakve veze sa državnošću, jer Briselskom sporazumom nije priznata država Kosovo nego su otvorena pitanja koja treba da budu mehanizam za traženje rešenja, a među njima je i ZSO'', zaključio je Milivojević.

Urednik političke rubrike u Politici Bojan Bilbija ocenio je da u srcu civilzovane Evripe trebalo da se poštuju mere opreza i zaštite od koronavirusa, držanje distance, nošenje maske i vizire, kako ne bi došlo do oblevanja.

- Oni su prihvatili agendu Prištine, odnosno to da može da se razgovara samo o onome o čemu hoće jedna strana, a to što je ranije potpisano i druga strana očekuje da bude ispunjeno, o tome ne sme ni da se razgovara. Kada se vidi da Beograd neće na to da pristane, došlo je do obolevanja. Neka ozdrave ljudi, pa ćemo nastaviti", rekao je Bilbija.