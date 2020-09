Vesić: Nova vlada će biti sposobna da izdrži pritiske spolja

Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Goran Vesić izjavio je danas da Srbiju očekuju teški pregovori o Kosovu i Metohiji i da je potrebna stabilna vlada koja će izdržati pritiske spolja.

Vesić je rekao da će nova Vlada Srbije biti upravo takva.

"Čekaju nas i pritisci spolja, jer svaka od velikih sila ima neko svoje rešenje koje želi da sprovede. Nama je u Beogradu potrebna vlada koja će rešavati te probleme, koja će pomagati na taj način predsedniku da se izbori za najbolje moguće rešenje za srpski narod", rekao je Vesić.

On je dodao da nije upućen u to da li će vlada biti formirana sredinom oktobra ili koji dan kasnije ili ranije.



Vesić je istakao da je SNS državotvorna stranka koja sprovodi korenite promene, a one, kako je rekao, ne mogu da se sprovedu bez velike podrške građana.

"Mi nikada nismo sami krenuli da napravimo vladu iako od 2014. imamo samostano većinu, SNS je mogla samostalno da napravi svoju vlast. Imamo koalicione partnere, imamo one s kojima možemo takođe da razgovaramo, uvek smo se trudili da napravimo što širi konsenzus i što više stranaka da bude uključeno", rekao je Vesić.

On je dodao je da je ideja SNS, koju predstavlja i predsednik Aleksandar Vučić, ideja reformi, političkih, društvenih, ekonomskih, i rešavanja problema koji nisu rešeni čitav vek, kao što je Kosovo i Metohija, i zato se trudi da okupi zaista najširi spektar u srpskom društvu.