Marković: Ceo Đilasov mandat bila je jedna velika afera

Predsednika SPP Dragan Đilas odaje utisak kao da živi u nekoj paralelnoj realnosti, pa je i danas na jednoj televiziji dozvolio sebi da iznese čitav niz besmislica, ocenio je Aleksandar Marković, član Glavnog odbora SNS i narodni poslanik.

- Đilas kaže da su svaki izbori u zemlji bitni, ali ako tako misli nameće se pitanje zašto je onda bojkotovao izbore, kao što se nameće pitanje zašto se ne pojavljuje u beogradskom parlamentu iako uredno prima platu - istakao je Marković u saopštenju.

Kada Đilas priča o previsokim cenama infrastrukturnih projekata u Srbiji, navodi Marković, valjalo bi ga podsetiti najskuplje plaćenog mosta, koji čak nije ni završio, ili pak na preplaćenu rekonstrukciju Bulevar kralja Aleksandra za čitavih šest miliona.

Posebno je licemerno, smatra funkcioner SNS, kada od njega slušamo pridike o tome kako je potrebno graditi više bolnica, škola i vrtića.

- S tim u vezi, Đilas bi trebao da odgovori, a koju je on to bolnicu i školu sagradio ili renovirao dok je bio gradonačelnik, a da se ne hvali rijaliti gradnjom objekata, za potrebe njegove promocije, a koji nikada nisu korišćeni, poput škole 'Milena Pavlović Barili' koja je bila nebezbedna za decu. A bilo bi mu bolje da ne pominje ni vrtiće, jer je baš on otvorio vrtić 'Oblačak bez kanalizacione mreže - kaže Marković.

Neka odgovori na pitanje, navodi, da li je u vreme dok je bio gradonačelnik urađen ijedan krupniji projekat, a da nije prerastao u višemilionsku korupcionašku aferu.

- Teško da bi se Đilas setio, jer projekta koji je bio dobar za građane, a da on i njegovi saradnici nisu imali korist, ne postoji. I zato, slobodno možemo reći da je ceo njegov mandat, zapravo bio jedna velika afera. Epilog njegove vlasti je da se on obogatio do neslućenih granica i to u godinama kada su građani rapidno siromašili - zaključio je Marković.