Poznati srpski advokad, Goran Petronijević, osvrnuo se gostujući u emisiji Pravac, autora i voditenja Jovana Palavestre, na trenutno aktivan rad Specijalnog suda za zločine počinjene na Kosovu u periodu od 1998. godine do 2000. godine, rekavši kako očekuje da ovaj sud neće imati efikasan rad na rasvetljavanju ovih zločina.

- Od ovog suda ne očekujem da radi i uradi nešto ozbiljno, bez obzira na sve ono što se događa. Sama činjenica oko obelodanjivanja odluke, odnosno krađe i curenja podataka, je veoma teška. Ona je optužujuća i odnosu na sud i na tužilaštvo - naveo je Petronijević govoreći o neautorizovanom napuštanju istražnih informacija iz ovog suda.

Prema njegovim rečima, hapšenje čelnika Veteranske organizacije takozvanog OVK nema smisla.

- Oni su poslednji u tom lancu. Sud i tužilaštvo bi trebalo da se bave pitanjem kako su podaci o delovanju takozvanog OVK bez odobrenja napustili sud. Ko je i na koji način te podatke stavio na rapsolaganje ovim ljudima - navodi Petronijević.

Kako kaže, situaciju u kojoj se nalazi Sud za zločine OVK je polu-šizofrena.

- Goniti nekoga ko je na repu svega toga, a ne goniti one sve koji su glavni u tome. To je jedna vrsta prikrivanja onih koji su pravi zločinci. Svima je jasno da je to jedna igra, i da je to doneto u elektronskoj formi. To nije obican incident, to je događaj koji mnogo govori o kredibilitetu tog suda i tog tužilaštva - kaže Petronijević.

On se osvrnuo na to što sud nije radio gotovo šest godina.

- To je više politička institucija koja će služiti određenim međunarodnim mehanizmimia za disciplinovanje nekoga dole, kao što su to radili nekada sa Haškim tribunalom - naveo je Petronijević.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije, istakao je da je uveren kako je SAD uticao na formiranje Specijalnog suda za zločine počinjene na Kosovu u periodu od 1998. godine do 2000. godine.

- Vašington je, u ovom trenutku odlučio da sve komandante i čelne ljude OVK skloni. Oni da su poslušali Vašington, otišli bi u penziju kako im je i predloženo. Gospodin Tači i to celokupno rukovodstvo - rekao je Beriša.

On je naveo da policijske akcije koje su se prethodnih dana odigrale na takozvanom Kosovu pokazuju, kako kaže, da je ovo poslednji trenutak da se oni uvedu u takozvani poliitčki sistem.

- To je zapravo borba koja se odvija na relaciji Berlin - Vašington - ukazao je Beriša.