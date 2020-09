VUČIĆ OBIŠAO BEOGRAD NA VODI: Ovo je ostarenje sna! Biće to najlepši i najmoderniji deo Srbije i regiona, ali i cele Jugoistočne Evrope!

Beograd na vodi je najveće gradilište Jugoistočne Evrope, na kojem danas radi čak 2.850 radnika, od kojih je 2.650 domaćih i radnika iz regiona, uz oko 200 stranaca, izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić, nakon obilaska završnih radova na izgradnji objekta Galerija Belgrade, u okviru projekta Beograd na vodi.

- To govori i o tome koliko je u pojedinim oblastima potrebno radne snage u Srbiji i koliko je prostora za zapošljavanje - istakao je Vučić.

On je zahvalio predsedniku kompanije "Eagle Hills" Muhamedu Alabaru na svemu što je do sada učinjeno, i istakao da će Galerija biti gotova za mesec do mesec i po dana.

- Još nije gotovo, a već izgleda predivno - primetio je Vučić. On je istakao i da Kula Beograd već uveliko napreduje, iako su, kaže, neki mislili da neće nikada biti gotova.

- Tražio sam i dogovorio sa Alabarom da pre Svetog Nikole sledeće godine zavrsimo ovaj toranj , što znači za godinu dana i dva meseca najviša zgrada Srbije i Jugoistočne Evrope da bude završena i fenomenalno osvetljena Moj posao je samo da spremimo dobar vatromet, spremićemo dobar vatromet. To će biti nova slika Srbije, najmoderniji deo ne samo Srbije i regiona, već i cele Jugoistočne Evrope - rekao je Vučić.

"Srbija na kraju 2020. prva ili druga po stopi rasta u Evropi"

Vučić je istakao da će Srbija na kraju ove godine biti prva ili druga država u Evropi po stopi rasta privrede.

- Nikada, od kada se meri po Evrostatu, Srbija nije bila blizu prvih deset po stopi rasta - rekao je Vučić novinarima prilikom obilaska Beograda na vodi.

On je podsetio da je Srbija u prvom kvartalu ove godine bila prva zemlja u Evropi po stopi rasta, a u drugom kvartalu treća država po stopi rasta.

- Verujemo da će se izboriti za prvo mesto do kraja godine - istakao je Vučić, i dodao - rekao je Vučić.

Istakao je da je Beograd na vodi ostvaranje sna za njega pošto je o tome sanjao ne zbog ličnog bogaćenja već zato da bi nešto tako veliko i lepo ostalo iza ove generacije.

- Svako ko bude prolazio mostovima Beograda u budućnosti uvek će moći da vidi šta ostaje iza ove generacije - naveo je Vučić.

Predsednik je rekao da su na gradilištu Beograda na vodi zaposleni ljudi iz Crne Trave, Leskovca, Bora, Kladova, Valjeva, Bajine Bašte i svih drugih delova zemlje.

- Odavde idu plate za sve te ljude - naglasio je Vučić i dodao da sve to pokazuje snagu srpske ekonomije.

Predsednik, takođe, navodi da Srbija sada ima veoma dobru situaciju po pitanju korona virusa i da je uveren da ako izdržimo još mesec dana to pod kontrolom da ćemo imati mnogo veće prihode i poreze za državu.

- Uveren sam da će naši ekonomski rezultati biti još veći i da siguran sam da ćemo osim penzija imati prostora i za povećanje plata i to ne samo minimalnih zarada u privatnom i javnom sektoru već i za dodatno povećanje u javnom sektoru za zdravsvene radnike, vojnike i druge. To povećanje neće moći da bude kao prošle godine zbog situacije sa kovidom, ali bićemo jedna od retkih zemalja koja će moći to sebi da priušti - rekao je Vučić.

"Pokažite mi ar koji poseduje Andrej u Vojvodini"

Vučić je rekao da je laž da njegov brat Andrej veleposednik I da ima najviše zemlje u Vojvodini, te pozvao da mu pokažu i jedan ar koji poseduje.

Na pitanje zašto pojedine institucije ne rade svoj posao pa on mora da brani građanina Andreja Vučića I Igora Brnabića, Vučić je odgovorio da se trudi da ne brani nikoga, osim što brani one protiv kojih se vodi hajka.

- Pet godina slušam kako je moj brat veleposednik I da ima najviše zemlje. Pitam, ne braneći nikoga, gde se nalazi i jedan ar te zemlje u Vojvodini. Pošto smo ustanovili da su svi lagali, ne postoji ar nigde. Nađite mu nekog u porodici da ima zemlju. Naša majka je iz Vojvodine, iz Bečeja. Nađite nešto što je kupljeno posle 2012., na bilo čije ime - rekao je on.

Vučić je istakao da ne postoji niti jedno zemljište kupljeno od strane članova njegove porodice, i da se radi o notornim lažima, koja je gurana godinama.

- Pitajte bilo koju instituciju gde se nalaze hiljade hektara Andreja. Niko nikada nije pitao nijednu instituciju, već su lagali znajući da lažu i nastavljali s tim - dodao je Vučić.

Poručio je da on i njegova porodica ne žele da budu kao oni koji tako lažu, koji su uništavali zemlju, i obogatili se na teret zemlje da bi postali jedni od najvećih tajkuna.

Dodaje da bi ona trebalo da odgovori na pitanje o članovima svoje porodice, ali da na njemu, kao predsedniku, nije time da se bavi, već da bi to trebalo da rade nadležni organi.

Navodi da najnovije istraživanje pokazuje da on lično i njegova partija imaju više nego ikada poverenje građana nego drugoplasirani.

- Mi ćemo nastaviti da radimo, a oni neka nastave da pišu laži - rekao je Vučić.

- Onda su uvređeni kada im neko kaže da su lagali i iznosili insinuacije. Sve to na kraju dođe na svoje. Sve ljudi vide i prepoznaju. Kao što sam slušao da smo u Beogradu na vodi u stanju da izgradimo samo jednu kafanu, a izgradili jedan smo grad - rekao je on.

"U narednih nekoliko dana saopštiti ime mandatara"

Vučić je izjavio da će u narednih nekoliko dana biti poznat mandatar za sastav nove vlade.

- Imaćete u narednih nekoliko dana mandatara, da li će biti tri, ali svakako manje od sedam dana - rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

"Potpisano mora da se sprovede, ali ne po propisima Prištine"

- Sve što je potpisano u Briselu mora da bude sprovedeno,ali ne u skladu sa kosovskim propisima, jer ako se sve posmatra na taj način,da mora da bude u skladu sa propisima Prišine ili Beograda, a da se ništa nepromeni, onda je nemoguće postići bilo kakav kompromis - rekao je Vučić.

Vučić je na pitanje novinara da li je dobar signal izjava portparola nemačke vlade Štefana Zajberta da svešto je potpisano 2013. i 2015. mora biti realizovano i da ZSO treba da budesprovedena u skladu sa kosovskim propisima, odgovorio:

- Jedna stvar mora da bude sprovedeno ono što je potpisano. Zahvalan sam Zajbertu što je toprimetio, ali stvari neće biti u skladu sa kosovskim propsisima, jer ako bismoišli na to da sve mora da bude u skladu sa propisima Srbije, a da se ništa nepromeni, onda je nemoguće postići razgovor, dogovor i kompromis.

Kako je rekao, nije se u Briselu razgovaralo o tome da se nešto sprovodi u skladu sa propisima, jeronda pregovori nisu, kaže, ni potrebni.

- Pregovarali smo jer nije sve u skladu sa propisima - rekao je Vučić.

Kako je dodao, njihove poruke za njega su često nejasne, jer nisu racionalne.

"I naši politički protivnici sada šetaju Beogradom na vodi"

- Gledam kako sada i naši politički protivnici šetaju Beogradom na vodi - rekao je Vučić tokom obilaska završnih radova na izgradnji objekta Galerija Belgrade, u okviru projekta Beograd na vodi.

Vučić ističe da su 2013. krenuli u ostvarenje velikog sna i podsetio da je još Miloš Veliki pokušavao da spusti naše trgovce i zanatlije pored vode, ali da je to bilo teško pošto je naš narod uvek bežao u brda.

Predsednik naglašava da je mesto gde je sada Beogad na vodi bilo jedno od najružnijih u Beogradu i da je bilo potrebno pravno da se uklone čak 573 objekta.

Vučić je rekao da kada je u pitanju projekat Beograd na vodi, da je što se tiče naselja javno oko dva posto. Ističe da je vrednost koju ima Beograd mnogo veća nego ranije.

Dodao je da su u Savamali jedino uklonjeni bespravno građeni objekti.

- Veoma sam srećan dinamikom radova ovde, posebno zbog činjenice da smo se suočavali i sa koronavirusom, kao i sa mnogim opstrukcijama - rekao je Vučić.

- Sada imamo velelepni deo grada sa najlepšom promenadom, koja je lepša od one u Beču. Obećavam da ćete za pet godina uz prečistače vode i uz kanalizaciju Sava biti ovde providna kao što je i Dunav u Beču - rekao je Vučić.

Naglasio je da sada cena kvadrata u Beogradu na vodi ide i do 10.000 evra, dok je pre bilo oko 1.000 evra.

"Mir je važniji od svega"

Kada je u pitanju rat između Azerbejdžana i Jermenije, Vučić je rekao da bi voleo da naš klub igra u Jerevanu, ali da će biti kako UEFA kaže.

- Što se tiče sukoba, naslušao sam se raznih gadosti. Tamo nema srpskog oružja, topovi i tenkovi i avioni nisu srpska proizvodnja. Mi želimo mir, to su naša bratska i prijateljska naroda i želimo im da sve to stane. Mir je važniji od svega - rekao je Vučić.

Vučić i Alabar obišli su ranije danas završne radove na izgradnji objekta "Galerija Belgrade" u okviru projekta Beograd na vodi.

Sa predsednikom Srbije je i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, kao i ministar finansija Siniša Mali.

"Galerija Belgrade" biće najveća šoping, zabavna i gastronomska destinacija u regionu. U pitanju je grandiozan tržni centar na samoj obali Save sa 300.000 kvadratnih metara ukupne površine 93.000 kvadrata prostora za izdavanje i 3.600 parking mesta.

U okviru objekta biće 50 restorana, kao i bioskop sa više od 1.700 mesta.

Obilazeći građevinu, predsednik Srbije je istakao da je gradilište Beograda na vodi najveće u ovom regionu, a da na njemu radi čak 2.850 ljudi.

- Ovo je naše najveće gradilište, radi oko 200 stranaca iz Turske, Filipina i drugih zemalja. Ovde radi ukupno 2.850 ljudi, ponosan sam na ovo što radimo. Ovaj glavni centralni deo je mnogo lep, to je najveći šoping mol u ovom delu Evrope - rekao je Vučić tokom obilaska.

Kako je istakao ponosan je na to što projekat Beograd na vodi, koji je u početku imao podršku 29 odsto naših građana, sada podržava više od 70 odsto njih.

- Beograd postaje ne samo svetska i Evropska metropola, moćiće da privlači sve veći broj turista. U problemu smo zbog kovida, ali smo po stepenu zaraze, najbolji u Evropi - rekao je predsednik.

- Kovid pravi probleme na globalnom niovu. Srbija je najbolja u Evropi po epidemiološkoj situaciji i nadam se da ćemo moći da taj visok nivo da zadržimo. Važno je da i svi, uz pomoć vakcina i lekova, prevaziđemo, da ljudi mogu opet da putuju i onda Beograd postaje jedna od najzanimljivijih destinacija - rekao je Vučić.

Prestižni arhitektonski studio Callison RTKL, koji izmedu ostalih stoji iza projekata kao što su Kolumbija centar u Sijetlu i Fashion Show, najveci šoping mol u Las Vegasu, dizajnirao je ovaj nesvakidašnji multifunkcionalni objekat.

Impresivna u pogledu dimenzija, Galerija Belgrade se svojim eksterijerom, u kojem dominiraju kamen i staklo, idealno uklapa u ambijent reke, dok je enterijer inspirisan urbanom atmosferom i eklekticnom arhitekturom prestonice, kojom se daje omaž Beogradu.