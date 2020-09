"Zastrašivanje svedoka ZLOČINA OVK pokazuje LICEMERJE ZAPADA"

Postoji opasnost da se zbog nedostatka dokaza i svedoka, usled njihovog zastrašivanja ili misterioznog nestajanja, suđenje za zločine OVK vrati na početak, ocenjuju sagovornici Pink i ističu da je Srbija za razliku od nekih drugih zemalja imala snage da se suoči da zločinima i isporuči sve haške optuženike.

Urednik portala Embargo Predrag Jeremić je, govoreći o zastrašivanju svedoka zločina OVK, dostavljanjem određenih dokumenata iz Specijalnog suda za zločine OVK veteranima te zločinačke organizaije, je ukazao na licemerje ljudi sa Zapada koji to podržavaju i dozvoljavaju.

- To je neshvatljivo. Od 1990. godine Kosovo je pokriveno kamerama i satelitskim snimcima, može da se prepozna i miš na zemlji. Ovo je drugi put da Hradinaj radi istu stvar. Prvi put kada je bio Hagu misteriozno su nestajali, ginuli svedoci u saobraćajnim nesrećama. Sada se ponavlja isti scenario,a to znači da mu neko to dozvoljava jer je nemoguće da ne mogu da iskontrolišu – rekao je Jeremić za Pink.

Kako je dodao, postoji opasnost da se zbog nedostatka dokaza i svedoka vratimo na početak.

- To je začarani krug iz kog ne možemo da izađemo. Dati prednost ljudima koji prevejani, dokazani zlikovci i ubice je nedopustivo – naveo je Jeremić i dodao da ljudi iz OVK i svoj narod drže u strahu i torturi.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanović je podsetio da je Srbja je u trenutku kada je Haški tribulan tražio osumnjičene za za ratne zločine, kako one za koje se sumnjalo da su ih neposredno činili, tako i one koji su bili politički odgovorni, izručila sve ljude koje su tražili.

- Nemate ni jedan slučaj, bar da je šire poznat zastrašivanja svedoka ili ubistva svedoka. Mi smo u pogledu te pravne i političke i moralne obaveze bili potpuno čisti, iako su posledice rada Haškog tribunala bile po nas fatalne i štetne – istakao je Vuk Stanković.

Kako je dodao, odnos prema tranzicionoj pravdi je parametar demokratije.

- Tranziciona pravda je suočavanje sa zločinima. Srbija je imala snage za razliku od drugih zemalja u regionu da bez obzira na pristrasnost Haškog tribunala da se isporuči koga treba i da otvoreno priča o tome – rekao je Vuk Stanković.