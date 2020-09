IVICA DAČIĆ: Ne verujem da će EU da stavi Srbiju na zelenu listu, ovo je istorijska prilika za normalizaciju odnosa sa Crnom Gorom

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ne veruje da će Evropska unija staviti Srbiju na zelenu epidemijsku listu. "To je politika i nema veze sa epidemiološkom situacijom. Oni imaju dosta problema. Za tu odluku treba svi da se izjasne, a to i nije neka obavezujuća odluka, već samo preporuka i svaka zemlja odlučuje za sebe", rekao je Dačić.

On je istakao da ne veruje da će biti nekih promena na nivou Evropske unije kad je reč o ulasku građana Srbije u zemlje EU.

Ivica Dačić je izjavio da je, bez ozbira na heterogenost koalicije u Crnoj Gori i različite izjave, vreme da se prevaziđu problemi između Srbije i te zemlje, nastali, kako kaže, pre svega zbog režima Mila Đukanovića.

On rekao da je ovaj trenutak istorijska prilika za normalizaciju odnosa sa Crnom Gorom.

On je naveo da je Crna Gora Srbiji najbliža zemlja, da imamo iste korene i da svako ko radi protiv saradnje sa Srbijom u toj zemlji radi i protiv interesa svog naroda.

"Mislim da je vreme, bez ozbira na heterogenost koalicije i različite izjave, da se svi potrudimo da prevaziđemo probleme koje su nastali pre svega zbog rezima Mila Đukanovića", rekao je Dačić.

"Juče sam razgovarao sa njim, on je rekao da ćemo ove nedelje da razgovaramo o tome", rekao je Dačić.

Dodao je da svakodnevno komunicira sa Vučićem i da zajedno rade na državnim pitanjima.

"Svakodnevno razgovaramo, to nisu teme da li ćemo biti u vladi i koliko ćemo imati ministarstava, ko će šta biti. Moj odnos sa Vučićem se nikad nije na to svodio", istakao je on.

On je naveo da se narodu Crne Gore stalno pretilo i da su ih plašili hegemonijom koja navodno dolazi iz Beograda.

"Da li čujete iz Beograda pozive da se ukine Crna Gora, promeni spoljnu politiku, ne, pozivamo samo na to da se ne vodi antisrpska kampanja, interesuju nas samo prava Srba koji žive u CG", rekao je Dačić.