Rudolf Đulijani, nekadašnji gradonačelnik Njujorka, bio je u poseti Beogradu 20. aprila 2012. godine i tada se susreo sa sadašnjim predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem sa kojim je razgovarao o viziji razvoja Beograda i velikom građevinskom poduhvatu ''Beograd na vodi''.

Đulijani je tom prilikom govorio o tome kako veliki svetski gradovi treba da imaju izlaz na reke, i kako je projekat "Beograd na vodi" pun pogodak.

Aleksandar Vučić je tadašnji dolazak Đulijanija ocenio kao ''veliki dan za Beograd i Srbiju'', te da je posebno srećan što se odazvao njegovom pozivu, i što ga je upoznao na koji način Beograd može da se razvija i kako da se ubrza poslovanje i dobijanje dozvola.

- Kroz naše gradove ljudi stiču sliku o nama. Beograd je jedan od svetski uređenijih gradova i zato bi morao da ima priobalje i pristup rekama i onda bi bio jedan od najlepših gradova na svetu. To sada nije slučaj, ali će da se radi - rekao je on.

Đulijani je dodao i da poštuje Aleksandra Vučića kao i njegove snove.

- Za mene je pravi vođa onaj koji ima velike snove, koji sanja o velikim promenama i kako to da ostvari. Sređivanje priobalja napraviće veliku promenu Boegradu. Dovešće mnogo više turista, poslova, investicija. To je tačno ono što je potrebno Beogradu i Srbiji. To me podseća kao kada sam ja bio gradonačelnik Njujorka. Pojedini delovi su bili zapušteni, i onda sam otišao tamo da vidim kako to da se sredi - rekao je tada Đulijani.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas sa predsednikom kompanije Eagle Hills Muhamed Alabar, završne radove na izgradnji objekta Galerija Belgrade, u okviru projekta Beograd na vodi.

Predsednik Vučić je rekao obilazeći ovo gradilište da je veoma ponosan na njega i da je to jedno od najvećih sa više od 2.000 zaposlenih.

- Beograd na vodi je najveće gradilište Jugoistočne Evrope, na kojem danas radi čak 2.850 radnika, od kojih je 2.650 domaćih i radnika iz regiona, uz oko 200 stranaca, izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić, nakon obilaska završnih radova na izgradnji objekta Galerija Belgrade, u okviru projekta Beograd na vodi.

- Beograd postaje ne samo svetska i Evropska metropola, moći će da privlači sve veći broj turista. U problemu smo zbog kovida, ali smo po stepenu zaraze, najbolji u Evropi - rekao je predsednik.