ĐILAS IM PREOTEO SALU: Nove muke struje u Demokratskoj stranci koja je izabrala Lečića za predsednika

Grupa demokrata koja je organizovala stranačke izbore i za predsednika izabrala Branislava Lečića, trebalo bi njegovo postavljenje da potvrdi na Skupštini narednog vikenda, ali im se i u ovaj posao "umešao" - Dragan Đilas.

Naime, Organizacioni odbor za izbore u DS hteo je da se Skupština održi u subotu, 3. oktobra, u "Kombank dvorani" u centru Beograda. Međutim, u poslednji čas u taj termin "utrčala" je Đilasova Stranka slobode i pravde, koja je za taj dan u ovom prostoru zakupila salu za održavanje svoje Skupštine. Na njoj bi, kako je najavljeno, trebalo da budu predstavljeni "strategija za promenu režima" i tim za Beograd, a biće zaokružen i proces konstituisanja stranačkih organa.

Zato su demokrate bile prinuđene da traže alternativnu lokaciju za održavanje svoje Skupštine, na kojoj će, kako nam je rečeno, učestvovati oko 500 delegata. Oni bi trebalo da potvrde izbor Lečića za predsednika i da formiraju ostale organe stranke - Glavni odbor, Statutarnu komisiju, Nadzorni odbor, Politički savet...

Lutovac ne priznaje neposredne izbore koje je organizovala, kako kaže, "mala grupa sadašnjih i bivših funkcionera stranke, kršeći Statut DS i služeći se nelegalnim i nelegitimnim metodama". Njegova zamenica u DS Dragana Rakić na dan održavanja izbora u DS ušla je sa grupom od oko 50 ljudi u centralu stranke u Nušićevoj ulici, zahtevajući da članovi Organizacionog odbora na čelu sa Vidom Ognjenović napuste prostorije.

Struja koja je organizovala izbore, s druge strane, optužuje Lutovca da je "Đilasov stečajni upravnik", a Lečić, za "Novosti", kaže da očekuje nove opstrukcije odlazećeg predsednika:

- To me ne bi iznenadilo, s obzirom na to da iza Lutovca stoji Đilas. Ali, mi idemo svojim putem i završavamo posao ozdravljenja DS.