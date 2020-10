DAČIĆ ZA PINK: Priština je uložila veliki napor da nađe zaštitnike u EU, pa su zato bili nezdovoljni što je 18 zemalja povuklo priznanje

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da ga brine to što EU ne gradi svoj autoritet na sprovođenju onoga što je potpisano i da stalno imamo pokušaj da se iznova postavljaju uslovi za realizaciju onoga što je već potpisano pre sedam godina.

- Zamislite da Ričard Grenel za sedam godina nekog upozorava da sprovode ono što je u Vašingtonu dogovoreno. To američka administracija ne bi nikada dozvolila, EU je dozvolila takav autogol. Priština je lupila šamar garantima Briselskog sporazuma - rekao je Dačić za Pink.

Mesto u Vladi kao pobeda u finalu Lige šampiona Dačić je istakao da koalicija SPS-JS nije napravila nikakav dogovor sa SNS oko formiranja vlade, ali da je taj savez spreman za nastavak saradnje sa naprednjacima. Dačić je rekao da pitanje kada će biti formirana vlada nije za njega već za lidera SNS Aleksandra Vučića kao pobednika izbora. - Niko mi ne veruje da nismo napravili neke dogovore, nije na SPS i JS da o tome pričamo, ali spremni smo za nastavak saradnje. Kada će to biti, videćemo - rekao je Dačić. Na pitanje da li će ostati ministar spoljnih poslova i da li bi to voleo, Dačić je to pitanje uporedio sa učešćem u finalu Lige šampiona. -To je kao da nekoga pitate da li biste voleli da pobedite u finalu Lige šampiona. Svi igramo da bismo pobedili, nisam pobornik onoga 'važno je učestvovati'. Ipak je bolje igrati u Ligi šampiona - rekao je Dačić.

Ističe i da je Priština uložila veliki napor da nađu zaštitnike u EU, ali i u američkoj administraciji, te da su bili nezadovoljni što je 18 zemalja povuklo priznanje.

Delegacija iz Beograda je u Vašingtonu, kako navodi, napravila "džentlmenski dogovor" da se na godinu dana stavi moratorijum na lobiranje na povlačenje priznanja, ali i da Priština ne raditi na novom priznanju i da se ne kandiduje za ulazak u međunarodne organizacije

- Samo četiri dana posle potpisivanja sporazuma ministarka spoljnih poslova takozvanog Kosova poslala ministarki BiH pismo gde ih pozivaju da priznaju Kosovo jer je to rezultat Vašingtonskog sporazuma. To pismo smo dali Grenelu i predsednik Vučić mi je rekao da je Grenel zvao Hotija da mu je svašta rekao, da je to kršenje sporazuma - rekao je Dačić.

To što je otkazan tehnički dijalog Beograda i Prištine zbog karantina i korona virusa, Dačić kaže da se mnogi pitaju da li je to prava istina i da li je to razlog otkazivanja sastanka.

Što se promene vlasti u Crnoj Gori tiče, Dačić ocenjuje da je prilika da se normalizuju odnosi Srbije i Crne Gore kao dve bratske države.

On je istakao da je opoziciji u Crnoj Gori, koja posle izbora ima većinu, potrebno da preživi dolazak na vlast.

- Teško vlasti da preživi pad, ali i opoziciji da preživi dolazak na vlast, kada treba sa reči da se pređe na delo - naglasio je Dačić.