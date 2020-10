“Korona ne bira, ugroženi su i oni na VRHU PIRAMIDE – Tramp je dokaz za to” (VIDEO)

Vakcina je jedini način da se stane na put pandemiji koronavirusa, na kraju ćemo svi da stanemo u red da je primimo, samo da je dočekamo, kažu sagovornici za TV Pink.

Vest ovog jutra u svim svetskim medijam je da su američki predsednik Donald Tramp i njegova supruga, prva dama Melanija Tramp, pozitivni na koronavirus. A samu vest je potvrdio i američki predsednik na svom Tviter nalogu poručivši da će pobediti koronu.

Branko Radun, analitičar, kaže za Novo jutro TV Pink da je ova vest dokaz da su pred koronom svi jednaki, i da se još uvek ne nazire kraj pandemiji.

- I oni na vrhu piramide moći su izloženi koroni. Niko nije izuzet, korona ne bira. Porodica Tramp je dokaz. Ona je realnost i kod nas i u svetu, a diskutabilno je kada će ova priča da se završi – rekao je Radun isitičući da svi očekuju vakcinu kao sigurno oružje u borbi sa virusom.

- Svuda je polemika oko zvaničnih cifara sa koronom, kako kod nas, tako i u svetu. To je više medicinsko pitanje koje se politizuje. Ovi krugovi oko SZO forsiraju veće cifre i njima to odgovara, najviše zbog famraceutskih kuća. Sa druge strane to ne žele zemlje gde je turizam važan – rekao je.

Ruska i kineska vakcina, za sada, prema pisanju svetskih i domaćih medija, deluju pouzdano i ulivaju nadu da će možda ipak da se stane na put kovidu.

Veljko Nestororić, urednik Kosovo-online, kaže na Novo jutro da su očekivanja od naučnika velika i da će na kraju, čak i oni koji se protive vakcini, ipak shvatiti da je to jedini način da sačuvaju svoje zdravlje.

- Ceo svet iščekuje tu vakcinu, ali postoji i snažan otpor anti-vakcera, kojih ima i kod nas. Verujem da ćemo na kraju svi stati u red za nju – rekao je Nestorović.