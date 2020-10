Vučić se oglasio nakon vesti da Melanija i Donald Tramp imaju koronu: Evo šta im je predsednik poručio

-Želim vam dobro zdravlje i više snage svakim narednim danom. Nadam se da ćete se brzo oporaviti kako biste nastavili dobro da obavljate posao i radujem se nastavku naše snažne saradnje u stvaranju sveta boljim i bezbednijim mestom - napisao je Vučić na Tviteru.

Wishing you @realDonaldTrump and @FLOTUS good health and more strength with each coming day! I hope for a fast recovery so that you can keep up the good work, and look forward to continuing our strong cooperation in making the world a better and safer place.