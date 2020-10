Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, je u obraćanju iz Palate Srbije nakon prvog sastanka sa Nacionalnim konventom o Evropskoj uniji istakao da je Srbija po Eurostatu danas među prvima u Evopi.

Teme sastanka o kojima je sa predstavnicima ovog tela razgovarao predsednik Vučić su "Spoljna politika Srbije" i "Perspektive dijaloga Beograda i Prištine". Na sastanku su govorili eminentni stručnjaci za spoljnu politiku, međunarodne odnose i evropske integracije, kao i članovi Radne grupe Nacionalnog konventa za Poglavlje 35.

- Po spoljnoj politici Srbije, ne mogu da izosim sve detalje sastanka, mogu samo da iznesem tri detalja iz spostvenog izlaganja. U savremenom svetu politička moć se razvija ekonosmkom snagom, vojnom moći i zdravstvenom moći. Srbija snaži ekomsku moć, a za to je potrebna velika snaga - rekao je Vučić.

Kazao je da je Srbija vojno neutralna i posao je da se sačuva zemlja, a što se tiče zdravlja, Vučić kaže, da se Srbija uspešno bori protiv koronavirusa.

- U skladu sa svim tim, i uzeći u obzir Azerbedžan i Jermeniju, to je za nas velika pouka. Jedinstvan je pourka koju smo primili. Zamrznuti konflikti nikada nisu dobri, zato sam za to da stvari rešavamo danas, a ne da ih ostavljamo za našu decu. Tamo je konflikt bio zamrznut 30 godina. Takođe, ceo svet je nemoćan da uradi bilo šta. Niko ne sluša poruke iz sveta - poručio je on.

- Ekonomski imamo dobre vesti. Prve fleš procene su da smo +0.1. Nema sumnje da cemo biti među prvima po stopi rasta u celoj Evropi ove godine. Ponosan sam na to - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da je milijardu i 613 miliona evra stranih investicija došlo je u Srbiju u prvoj polovini godine, uprkos epidemiji koronavirusa.

- 7,3 odsto je danas nezaposlenost u Srbiji. Nikada niže neko ikada - rekao je predsednik.

- Lažima se ne pobeđuje, već isitnom. Oni sa tajkunskim partnerima neće moći da pobede. Znaju ljudi ko radi i donosi rezultate. Oni koji unapređuju mir. Isitna je da je Srbija 2008. i 2009. Bila najgora u Evorpi, sada to nije tako. Oni bi uvek nešto nasiljem da postignu. Mi ćemo demokratski da predamo vlast svakome ko bude pobedio na izborima – rekao je predsednik Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

Predsednik Vučić istakao je da dvojica lidera u BiH pokazuju šta misle o Srbiji i Srbima i da za njih teritorijalni integritet Srbije nikada ništa nije značio.

Uprkos tome, rekao je Vučić novinarima, Srbja neće menjati svoju politiku prema BiH, ali nema nikakvu potrebu da pravda i objašnjava svoju poziciju i politiku najuspešnije zemlje u regionu.

- Ne moram više ni da govorim onako kako bi izgledalo da im se stalno zbog nečega pravdam jer su oni svojim ponašanjem jasno rekli Srbima rekli šta misle o njima, i Srbma u Srbiji i Srbma u BiH. I možda je u tom smislu Dodik u u pravu da je dobro da maske padnu i da svi ogole svoje političke stavove i da vidimo ko šta stvarno i iskreno misli - rekao je Vučić.

Tako je prokomentarisao izjavu Dodika, nakon zahteva Zzeljka Komšića za raspravu o nezavisnosti Kosova, da je Komšić uradio fenomenalnu stvar za Srbe jer ćemo konačno imati odluku o nepriznanju.

- Po pitanju BiH, uvek sam govorio o neophodnosti poštovanja teritorijalnog integriteta BiH, ali kada imate dvociju od trojice čelnika BiH koji sladostrasno mirno i otvoreno govore o tome kako su za priznavanje nezavisnosti Kosova - kaže predsednik Srbije.

- Onda vam oni u svakom trenutku pokazuju šta misle o vašoj zemlji i da za njih teritorijalni integritet Srbije nikada ništa nije značio. Hvala im na tome što su to pokazali, da bar nemam nikakvih moralnih obaveza da moram da reagujem i da ponavljam stvari koje sam hiljadu puta ponovio - naveo je Vučić.