HOĆE LI KORONA SUKPO DA KOŠTA TRAMPA NA IZBORIMA? “Do odlaganja izbora neće doći, rezultati američkih izbora neizvesni”

Američki predsednik Donald Tramp ima blage simptome Kovida-19, saopšteno je iz Bele kuće pošto je objavljeno da su on i njegova supruga Melanija Tramp pozitivni su na korona virus.

Predsednik je „na radnom mestu" i „dobro je raspoložen", rekao je Trampov šef kabineta i dodao da se očekuje da će se brzo oporaviti.

Inače, Tramp koji ima 74 godine i spada u rizičnu grupu, objavio je vest na Tviteru uz poruku:

„Proći ćemo zajedno kroz ovo".

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 02. октобар 2020.

Ono što je takođe svetska vest je da je ova informacija objavljena mesec dana pre predsedničkih izbora u Americi, na kojima će se Tramp suočiti sa kandidatom demokrata, Džoom Bajdenom. Bajden i njegova supruga Džil su poželeli oporavak Donaldu i Melaniji Tramp i saopštili da su njihovi rezultati na virus korona negativni.

Publicista prof. dr Srđa Trifković kaže za Novo jutro TV Pink da za ovakvu situaciju nema presedana, i da je mala verovatnoća da će se desiti odlaganje izbora.

-Za to bi trebalo da glasaju oba doma, i predstavnički dom i Senat. Ovo je nesumnjivo udarac Trampovoj kampanji. On se i 2016. U brobi sa Hilari Klinton dosta oslanjao na skupove uživo gde se obraćao Amerikancima. Tramp je na tim zborovima okupljao po 15.000 ljudi, a mladi su ga sa kačketima na glavama pozdravljali. On je to planirao i u ovoj kampanji, i to u sledećih 15 dana, upravo u zemljama gde je tesna razlika – objašnjava Trifković ono sa čim se se u ovom trenutku suočava Tramp i da i korona može da mu “pomrsi konce” u aktuelnoj kampanji.

-Ne treba gledati na rezultate istraživanja u celini. Davanje prednosti Bajednu je medijski spin koji se mogao očekivati. Svakako je nakon debate zaradio izvesne poene. Uspeo je da izdrži Trmpov baraž i ne napravi budalu od sebe je veliki uspeh.

Kako Trifković objašnajva, politički protivnici koristiće koronu u borbi sa Trampom.

-Mnogi smatraju da kovid 19 treba da bude u centru kamanje. Osuđuju Trampa da nije ozbiljno shvatio pandemiju, čak je i na debati zadirkivao Bajdena da satlno nosi tu masku – objašnajva on.

Prof. dr Dragan Radenović se slaže da se u prvi plan kampanje sada u SAD stavalja korona.

-Ovo je stadijum da je teško odrediti kakav će konačni rezultat biti. Tramp ima svoje adute, za sada on ih još uvekne pokazuje, ali da ne zaboravimo da je njegov protivnik u biološkom zalasku. On je već iscrpeo one resurse koji inače postoje – smatra Radenović, objašnajvajući da u ovom trenutku mediji imaju veliki uticaj na kampanju.