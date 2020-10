ĐURIĆ PORUČIO VLJORI ČITAKU: Konačno da se složimo - Poražavajuće je što međunarodna zajednica ĆUTI! NEMA PRAVDE ZA UBIJENE I PROTERANE SRBE!

Diplomatska predstavnica privremenih prištinskih institucija u SAD Vljora Čitaku poručila je danas preko društvene mreže Tviter da srpski ministar spoljnih poslova navodno javno preti Srbima koji su spremni da podele informacije o lokacijama masovnih grobnica u Srbiji, a da se ministar odbrane služi pogrdnim rečima o Albancima u zvaničnim izjavama.

Poručila je i da je poražavajuće to što međunarodna zajednica na sve to ćuti.

Ubrzo se oglasio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić koji je Ćitaku poručio da se, napokon, ona i on u nečemu slažu.

- Slažemo se, ćutnja međunarodne zajednice je poražavajuća. Dvadeset godina nema pravde za hiljade ubijenih i "etnički očišćenih" Srba sa Kosova, za stotine spaljenih hrišćanskih crkava i ukradene mladosti. Puna podrška za Specijalna međunarodna veća za ratne zločine OVK - poručio joj je Đurić.

For once we agree-silence of the intl community is indeed deafening - 20 years no justice for thousands of murdered and "ethnically cleansed" Serbs from Kosovo, hundreds of burned Christian churches and stolen youth. Full support for the Special intl chambers for KLA war crimes.