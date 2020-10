Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

U studiju TV Pink bili su Ana Brnabić, predsednica Vlade Srbije, Darija Kisić Tepavčević zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“, Dragoljub Milanović, bivši direktor RTS-a i Ivan Radovanović, novinar i medijski konsultant.

Na početku emisije gosti su komentarisali vest koja se pojavila u pojedinim opozicionim medijima da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić 5. oktobra saopštiti ko su novi članovi Vlade.

Brnabić je rekla da je nesumnjivo da će na sutrašnjoj sednici SNS glavna tema biti sastav nove Vlade i dodala da ne zna da li će predsednik Vučić imena novih članova saopštiti 5. oktobra.

Premijerka je rekla da opozicioni mediji "masno slažu" i onda te laži nastavljaju.

- Jedan od primera je bio Ranko Panić koji je rekao da će Krizni štab od 1. oktobra uvesti vanredno stanje - kazala je Brnabić i dodala da oni na svoju laž pozivaju i sagovornike i da to postane istina ukoliko se ne reaguje na vreme.

- To su te matrice laži, laži, laži i izmišljanja... Veliki kompliment za nas je da oni ne napadaju ništa od rezultata - dodala je predsednica Vlade.

- Aleksandar Vučić i SNS su unikatni jer nema stranke i čoveka sa tolikom podrškom, ali i spremnošću da vlast podel - rekla je Brnabić.

Kisić Tepavčević je povodom naslova u medijima rekla da se o tome da ona bude novi ministar zdravlja nije pričalo.

Radovanović je rekao da je svima poznato da iza sajta Direktno stoji Dragan Đilas i da je jasno da mnogi opozicioni mediji lažu o namerama protivnika.

- Oni se obraćaju ne široj publici, već samo svojim istomišljenicima. Neće niko ko podržava ovu vlast da poveruje u njihov spisak - kazao je on.

Milanović je rekao da je i ranije dolazilo do pojave ovakvih spiskova i dodao da pojedini informatori poturaju određene informacije.

Predlog broj 1 - Zamrznuti konflikt

Radovanović je govoreći o zamrznutom konfliktu rekao da imamo prokletstvo nad glavom i da je kosovsko pitanje kost u grlu već jako dugo.

- Kosovo je prilika da imamo zajednički plan, ali za to treba da izađemo iz cipela dnevne politike - istakao je Radovanović.

On je rekao da je nama potrebno da kao društvo i nacija imamo neki plan.

Milanović je ocenio da je kosovsko pitanje širok geopolitički problem.

- Ja sam živeo 15 godina na Kosovu...Od kad znam za sebe odlazio sam tamo jer mi je majka rođena na Kosovu - kazao je on i dodao da je i kao dete imao probleme sa Albancima koji su tamo živeli.

Milanović je rekao da konstantne provokacije dolaze iz Prištine, ali u poslednje vreme i od Edija Rame.

Brnabić je upitana da li imamo odgovor na provokacije albanske strane rekla da imamo, ali da on nije jednostavan.

Dodala je da je Aleksandar Vučić predano radio na tome da velike sile promene mišljenje o kosovskom pitanju i da ga ponovo pokrene, kao i da je spreman da ne krije teške odluke i obrazloži ih.

- On je šahovski postavljao stvari na svoje mesto... Tako da je meni prva velika razlika napravljena formiranjem Srpske liste, a to je značilo jedinstvo srpskog naroda na KiM. Prvi put kada smo videli jedinstvo, videli ste nervozu u redovima Albanaca na KiM i onda je Aleksandar Vučić radio na tome, i bar dve godine nismo čuli termin "Dve strane". Izbaciti takve termine iz svetske politike je skoro nemoguće, a to je Aleksandar Vučić uspeo - istakla je Brnabić.

Govoreći o tome da li u Azerbejdžanu ima srpskog oružja Brnabić je rekla da Srbija ima namensku industriju i da negde mora da izvozi oružje, a da posluje u skladu sa pravilima Ujedinjenih nacija, kao i da trenutno nema informaciju da li u Azerbejdžanu ima našeg oružja.

- Do slova poštujemo sve međunarodne standarde - istakla je Brnabić i dodala da neko namerno napada našu namensku industriju da bi poslove dobile neke druge firme.

Brnabić se još jednom osvrnula na kosovsko pitanje rekavši da se slaže sa Radovanovićem da zemlje treba da imaju apsolutni konsenzus oko dva ili tri nacionalna pitanja i da to nije stvar unutrašnje političke borbe.

- Vi imate opoziciju grupisanu oko Đilasa i Obradovića koji ne kažu "Hajde da pomognemo Aleksandru Vučiću jer je zamrznuti konflikt nešto što može da se odmrzne svakog dana"... To se desilo u Nagorno-Karabahu, odjednom. Nego su ti ljudi - Đilas, Jeremić, Obradović rekli "Hajde da ga srušimo na kosovskom pitanju". Tolika je neozbiljnost tih ljudi prema mlađim generacijama zbog koji mi moramo da rešimo taj konflikt - naglasila je Brnabić.

Kisić Tepavčević je rekla da konflikti nikada ne prolaze sami i da to svi znamo iz raznih segmenata života.

Rekla je da svi zamrznuti konlfikti uglavnom završe na isti način, a primer za to je i Nagorno-Karabah.

- Termin zaleđenog konflikta i nas boli, ali mi smo ti koji smo spremni na kompromis - navela je Kisić Tepavčević.

Predlog broj 2 - Žrtve korone

Radovanović je govoreći o ovoj temi rekao da ljudi napadaju Krizni štab, koji nije ni doneo, ni izmislio koronu.

Kisić Tepavčević je rekla da korona ne poznaje apsolutno nikakve granice.

Kazala je i da kada je u pitanju prijava zaraznih bolesti, to nije počelo sa kovidom, to traje od kada one postoje.

Prijava zaraznih bolesti funkcioniše tako što lekari šalju nadležnima i sve se sliva u Batut, dodala je Kisić Tepavčević.

- Mi smo po prvi put kada je u pitanju ova pandemija želeli da imamo transparentne podatke i prvi put smo imali informacioni sistem... Mi smo svakog dana sve saopštavali. Nijednog momenta, nijednog dana nismo objavljivali drugačije podatke od onih koji su stizali - kazala je Kisić Tepavčević.

Ona je pojasnila da niko nikome nije zabranjivao da radi svoj posao, ali da podaci stalno pristižu.

Kisić Tepavčević je istakla da 170 domova zdravlja, 24 Zavoda i Insituta unosi podatke, a da je u to uključeno više stotina osoba.

- Moram da navedem ogroman rad kolega epidemiologa... Zahvaljujemo se kolegama kliničarima... Zabluda je da mi nismo obukli mantile. Epidemiolozi mukotrpno izgaraju, a tek će intenzivno da rade - kazala je ona.

Brnabić je govoreći o tome zašto postoje konstantni napadi na Krizni štab i državu rekla:

Zato što imamo političare u opoziciji koji su prebogati, koji su postali bogati jer su 10 godina bili na vlasti i sada imaju medije preko kojih napadaju vlast, da bi na nju ponovo došli... Ništa nije sveto, sve može da se napadne - rekla je premijerka.

Ona je istakla da te priče koje se plasiraju ne pomažu nikome.

Podsetila je da je dr Zoran Radovanović za vreme epidemije 2009. godine rekao da je preminulih mnogo više od zvaničnog broja, a da to tada nije bilo tema jer tada mediji to nisu smeli da objave.

Milanović je na ovu temu rekao da je poštovao i slušao preporuke Kriznog štaba.

Predlog broj 3 - Bez dokaza

Govoreći o ovoj temi Brnabić je rekla da na ovu izjavu ne znate da li da se smejte ili plačete.

Kaže da je članica Saveta za borbu protiv korupcije iznela Jelisaveta Vaselić takve stvari, i to bez dokaza.

- Ovo je dokaz i sa njihove strane da dobro radimo, jer ne napadaju rezultate... Mi danas imamo stranih investitora koliko su oni imali u tri najbolje godine zajedno... Sve raste, ekonomija je odlična, nezaposlenost je istorijski nikad manja, zaposlenost nikad veća, sve ide kako treba, a oni takve stvari izmišljaju - rekla je Brnabić.

Navela je da je politička ideoligija Marinike Tepić da dođe na vlast, čim za godinu dana promeni šest stranaka.

- Mi radimo sve što možemo da Srbija ide napred... Žao mi je naših porodica i porodice Aleksandra Vučić... Oni njega pokušavaju da potpunu dehumanizuju - istakla je Brnabić povodom napada na predsednika Srbije i njegovu porodicu.

Istakla je i da njenog brata napadaju da je kupio ono što nije i da ljudi koji rade ne mogu svaki dan da odgovaraju na laži i optužbe.

Brnabić je naglasila da nisu svi političari isti i da nije ista kao Đilas, Jeremić, Marinika Tepić i Obradović.

- Ja radim za buduće generacije... A za Savet za borbu korupcije - ili izađite sa dokazima ili nemojte da prljate ime Saveta jer ono treba da ostane generacijama - navela je Brnabić.

Radovanović kaže da Andreja Vučića ne poznaje, a da mi sada imamo smešnu situaciju u kojoj ljudi ne mogu da budu protiv, ne mogu da budu politički protivnici, već smo došli u situaciju da ne mogu da kažu da im se ne sviđa nešto što neko radi, već da moraju da od toga naprave čudovište.

- Oni to pričaju samo da bi ispali veliki - ocenio je Radovanović.

Predlog broj 4 - Peti oktobar - 20 godina posle

4. Peti oktobar - 20 godina posle pic.twitter.com/Z90PF6LQ8m — Hit Tvit (@hit_tvit) 04. октобар 2020.

Radovanović je rekao da mu je žal za 6. oktobrom i ta priča odvratna jer mnogi i ne razumeju šta to znači.

- Ne mogu da verujem da neko normalan može da poželi to zemlji u kojoj živi... Ja sam tada bio ispred Skupštine, ali nisam želeo nekog da ubijem. Taj 5. oktobar umesto da slavimo što se namestilo da se tog dana vlast promenila bez krvi... Neko je stradao, ali masovne krvi nije bilo, a to je dobro - ocenio je Radovanović.

Milanović je rekao da o 5. oktobru ne razmišlja i da to nije bila revolucija, već izrežiran puč.

- To je bio klasičan puč koji ništa nije doneo dobro... Ja sam bio direktor RTS-a... Ja sam bio to što sam bio i radio sam to što sam radio najbolje što sam umeo... Mi smo se borili za Srbiju i srpski narod - kazao je Milanović.

On je rekao da su ga tada zverski tukli i da ne zna kako je preživeo.

- Nisam ih prepoznao... Jer nisu oni mene tukli što mrze mene, nego što ih je petooktobarski izvođač tamo poslao - izjavio je Milanović i dodao da više ne bih prihvatio da njegova noga kroči na RTS.

Brnabić je povodom izjava opozicije da će sprovesti lustraciju rekla da je taj deo opozicije svima nama proćerdao 13 godina.

- Tog 5. oktobra se zemlja otvorila. Ja sam bila srcem i dušom bila za te promene... Onda smo ekonomski videli nastavak potpune devastacije, u to vreme kada su u Srbiju ušle ogromne količine novca, koje gde su završile ne znam, to jest znam - u njihove džepove, jer u zdravstvo nisu, u puteve nisu, u vojsku nisu jer su je potpuno uništili - istakla je Brnabić.

Kako je rekla, ti ljudi su svima nama pojeli i proćerdali 13 godina i dodala da su se tu okupili najgori od najgorih.

- 2013. godine Srbija kreće da se razvija i kreće u pravom smeru - kazala je Brnabić.

Predlog broj 5 - Stari most

Komentarišući ovaj predlog Radovanović je rekao da mu nije jasno što je ovde sve normalno i sve nije normalno, sve može i sve ne može.

Radovanović je naveo da sve što ova vlast pokuša da uradi dođe do društvenih mreža, a mnogo toga nema veze sa mozgom.

- To više nije ozbiljna politika, već ludilo kojem se svi smejemo - ocenio je Radovanović.

Kaže da kada se Trg republike rekonstruiše to ne zanima većinu ljudi, osim onih koji tu žive, a da sve što se izgradi u ovom gradu nečemu služi.

Kisić Tepavčević je rekla da je istorija takva da je Železnički most izgrađen za potrebe nemačkih snaga koje su osvajale Beograd.

Kaže da je sada sasvim razumno razmatrati izgradnju novog mosta.

- Sa moje strane je pragmatično razmišljati da je bolje da imamo dva mosta, nego jedan - ocenila je ona.

Kako dodaje, u savremenom svetu treba podržati sve što nam donosi boljitak.

Brnabić je komentarišući ovaj predlog i to što deo opozicije hoće da telima brani most kaže da je taj deo uglavnom protiv nečega.

- Šta god da mi kažemo, oni su protiv toga... Da su oni bar za tih 13 godiina ofarbali taj most... Kada vidite Beograd na vodi, oni su protiv Beograda na vodi - izjavila je Brnabić.

Prema njenim rečima, taj deo opozicije je protiv svega što se najavi da će biti urađeno.

- Kada dođete do toga da su protiv Moravskog koridora, auto-puta Mira, koji je toliko važan za Srbe na Kosovu i Metohiji... Njima ništa ne treba - ocenila je Brnabić.

Milanović je rekao da iz svog iskustva zna da su Beograd i Srbija dva sveta i da ono što se čuje u prestonici neće se čuti u manjim sredinama.

- Ovde možeš da kažeš svašta, a meni je žao celog života što nisam birao pozicije - kazao je on i dodao da zna u koji je bunar upala ova vlast kada je došla na vlast.

U emisiju su se uključili i gledaoci koji su glasali:

Sofija iz Kuršumlije glasala je za predlog broj 3.

Ivana je glasala za predlog broj 3.

Aleksandra iz Kruševca glasala je za predlog broj 3.

Gosti Hit tvita glasali su za sledeće predloge:

Radovanović je glasao za predlog broj 5 rekavši da ne može da shvati da neko može da bude protiv toga da se nešto izgradi.

Kisić Tepavčević glasala je za predlog broj 2.

Milanović je glasao za predlog broj 1.

Brnabić je takođe glasala za broj 1 i dodala da je sukob u Nagorno - Karabahu velika opomena za nas.

Ona je dodala da veruje da u napadima na predsednika Vučića i njegovu porodicu učestvuju i neki iz SNS-a.