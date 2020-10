Budite uz TV Pink i novo izdanje emisije koja je uzburkala javnost.

U studiju TV Pink su Ana Brnabić, predsednica Vlade Srbije, Darija Kisić Tepavčević zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“, Dragoljub Milanović, bivši direktor RTS-a i Ivan Radovanović, novinar i medijski konsultant.

Na početku emisije gosti su komentarisali vest u pojedinim opozicionim mediima da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić 5. oktobra saopštiti ko su novi članovi Vlade.

Brnabić je rekla da je nesumnjivo da će na sutrašnjoj sednici SNS glavna tema biti sastav nove Vlade i dodala da ne zna da li će predsednik Vučić imena novih članova saopštiti 5. oktobra.

Premijerka je rekla da opozicioni mediji "masno slažu" i onda te laži nastavljaju.

- Jedan od primera je bio Ranko Panić koji je rekao da će Krizni štab od 1. oktobra uvesti vanredno stanje - kazala je Brnabić i dodala da oni na svoju laž pozivaju i sagovornike i da to postane istina ukoliko se ne reaguje na vreme.

- To su te matrice laži, laži, laži i izmišljanja... Veliki kompliment za nas je da oni ne napadaju ništa od rezultata - dodala je predsednica Vlade.

- Aleksandar Vučić i SNS su unikatni jer nema stranke i čoveka sa tolikom podrškom, ali i spremnošću da vlast podel - rekla je Brnabić.

Kisić Tepavčević je povodom naslova u medijima rekla da se o tome da ona bude novi ministar zdravlja nije pričalo.

Radovanović je rekao da je svima poznato da iza sajta Direktno stoji Dragan Đilas i da je jasno da mnogi opozicioni mediji lažu o namerama protivnika.

- Oni se obraćaju ne široj publici, već samo svojim istomišljenicima. Neće niko ko podržava ovu vlast da poveruje u njihov spisak - kazao je on.

Milanović je rekao da je i ranije dolazilo do pojave ovakvih spiskova i dodao da pojedini informatori poturaju određene informacije.

Predlog broj 1 - Zamrznuti konflikt

Radovanović je govoreći o zamrznutom konfliktu rekao da imamo prokletstvo nad glavom i da je kosovsko pitanje kost u grlu već jako dugo.

- Kosovo je prilika da imamo zajednički plan, ali za to treba da izađemo iz cipela dnevne politike - istakao je Radovanović.

On je rekao da je nama potrebno da kao društvo i nacija imamo neki plan.

Milanović je rekao da je kosovsko pitanje širok geopolitički problem.

- Ja sam živeo 15 godina na Kosovu...Od kad znam za sebe odlazio sam tamo jer mi je majka rođena na Kosovu - kazao je on.

Milanović je rekao da konstantne provokacije dolaze iz Prištine, ali u poslednje vreme i od Edija Rame.

Brnabić je upitana da li imamo odgovor na provokacije albanske strane rekla da imamo, ali da on nije jednostavan.

Dodala je da je Aleksandar Vučić predano radio na tome da velike sile promene mišljenje o kosovskom pitanju i da ga ponovo pokrene, kao i da je spreman da ne krije teške odluke i obrazloži ih.

- On je šahovski postavljao stvari na svoje mesto... Tako da je meni prva velika razlika napravljena formiranjem Srpske liste, a to je značilo jedinstvo srpskog naroda na KiM. Prvi put kada smo videli jedinstvo, videli ste nervozu u redovima Albanaca na KiM i onda je Aleksandar Vučić radio na tome, i bar dve godine nismo čuli termin "Dve strane". Izbaciti takve termine iz svetske politike je skoro nemoguće, a to je Aleksandar Vučić uspeo - istakla je Brnabić.

Govoreći o tome da li u Azerbejdžanu ima srpskog oružja Brnabić je rekla da Srbija ima namensku industriju i da negde mora da izvozi oružje, a da posluje u skladu sa pravilima Ujedinjenih nacija, kao i da trenutno nema informaciju da li u Azerbejdžanu ima našeg oružja.

- Do slova poštujemo sve međunarodne standarde - istakla je Brnabić i dodala da neko namerno napada našu namensku industriju da bi poslove dobile neke druge firme.

Brnabić kaže da se slaže da zemlje treba da imaju apsolutni konsenzus oko dva ili tri nacionalna pitanja i da to nije stvar unutrašnje političke borbe.

- Vi imate opoziciju grupisanu oko Đilasa i Obradovića koji ne kažu "Hajde da pomognemo Aleksandru Vučiću jer je zamrznuti konflikt nešto što može da se odmrzne svakog dana"... To se desilo u Nagorno-Karabahu, odjednom. Nego su ti ljudi - Đilas, Jeremić, Obradović rekli "Hajde da ga srušimo na kosovskom pitanju". Tolika je neozbiljnost tih ljudi prema mlađim generacijam zbog koji mi moramo da rešimo taj konflikt - naglasila je Brnabić.

Kisić Tepavčević je rekla da konflikti nikada ne prolaze sami i da to svi znamo iz raznih segmenata života.

Rekla je da svi zamrznuti konlfikti uglavnom završe na isti način, a primer za to je i Nagorno-Karabah.

- Termin zaleđenog konflikta i nas boli, ali mi smo ti koji smo spremni na kompromis - navela je Kisić Tepavčević.

Predlog broj 2 - Žrtve korone