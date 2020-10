“U regionu propagiraju politku mržnje prema Srbima! Incident na KiM je dokaz da se strasti između Srba i Albanaca nisu smirile” (VIDEO)

U regionu pojedini političari i dalje teže da Srbe predstave kao "loše momke". Glavni problem je ekonomski napredak Srbije i činjenica da se oko 70 odsto stranih investicija sliva upravo ovde, kažu sagovornici za TV Pink.

Nepoznati napadač pucao je pre dve večeri iz vatrenog oružja u blizini šklole u Donjoj Brnjici kod Prištine gde su se u tom trenutku nalazila srpska deca. Napadač je ispalio jedan metak, na sreću nije bilo povređenih.

Prema rečima Srbia iz ovog mesta, do incidenta je došlo kada su dve osobe prišle deci, a jedan od njih je izvadio pištolj. Nakon toga deca su počela da beže, a napadač je potrčao za njima i ispalio jedan hitac, naveli su meštani. Incident su zabeležile sigurnosne kamere.

Dušan Stojaković, urednik u dnevnom listu „Večernje novosti“, kaže za Novo jutro TV Pink da je ovaj događaj dokaz da se strasti na KiM između Srba i Albanaca nisu stišale.

- Svi smo videli šta se dešavalo u okolini Prištine a to je, na žalost, postala uobičajna slika. Moramo da apelujemo na predstavnike međunarodne zajednice da rade svoj posao i da stvore ambijent u kojem može da se živi – rekao je Stojaković.

Kako kaže, nakon ovakvog skandala, nije moguće govoriti o normalizaciji odnosa na KiM.

I Bogdan Obradović, teniski stručnjak, osudio je napad na sprsku decu na KiM isitčući da međuljudskim odnosima treba da se bave političari, a ne stanovništvo da se ovakvi incidenti ne bi ponavljali.

- To im ne valja, šta god da imaju za nameru. Oni moraju da sednu za sto i da razgovaraju. Onakvi incidenti mogu samo da dovedu do eskalacije sukoba, a to nije potrebno ni njima a ni nama – smatra Obradović.

Stojaković kaže da se posledice devedesetih na neki način i dalje osećaju i to ne samo na KiM, već i ostalim zemljama regona.

-Taj njihov odnos da se u regionu i danas Srbi definišu kao „loši momci“ i dalje je intezivan. Drugačiji koncepti ne postoje. Šta njihovi politčari mogu da ponude svom društvu? Čak 70 odsto stranih investicija dolazi i Srbiju i to znači da smo mi ozbiljan. Iracionaln strah od Srbije je priločno intezivan. Oni imaju straš od Mini šengena, strah od Dušanovog carstva, od Srbije se pravi bakuk. Pristup je iracionalan. Čak je su u Crnoj Gori glavna tema četnici i partizani. Stalno je neka želja da se nečemu napakosti – objašnjava Stojaković.

Obradović smatra da su Albanci pod velikim pritiskom uspešne politike Srbije.

- Pre svega pritiasak je „duvanje vetra“ iz Amerike. Ukoliko Tramp ostane na vlasti, težiće se pomirenju. Da nije Beograda mnoge stvari ne bi se izgradele, ovo je regionalni centar kulture, nauke, umetnosti i sporta. U regionu samo propagiraju politku mržnje prema Srbima i to je njima generator energije – objašnajva Obradović.