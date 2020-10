VUČIĆ: Ana Brnabić je mandatar za sastav nove vlade, ŽESTOKO SE BORILA ZA SRBIJU!

View this post on Instagram

"Poštovani građani Srbije, posle saslušanih mišljenja predstavnika izabranih izbornih lista doneo sam odluku o predlogu za predsednika Vlade, da to bude @anabrnabic koja se žestoko borila za svoju zemlju. Veoma je važno da se još jednom zahvalimo građanima Srbije što su u ogromnom broju izašli na izbore. Uspeli smo da zemlju koja je uvek bila među poslednjim, kada je u pitanju ekonomski napredak, izvedemo na put ekonomskih reformi i napretka. U naredne četiri godine cilj je da se podigne ekonomska snaga Srbije, tu podrazumevamo i životni standard građana, da se nastavi izgradnja puteva i pruga, kao i ulazak u nove projekte. Čekaju nas velike stvari, važno je da se radi, da se ne zadovoljavamo rezultatima iz prošlosti, okrenut sam budućnosti i vrlo sam optimističan. Ključna stvar je da građanin Srbije mora da bude u centru pažnje i šta je ono što možemo da uradimo za građane naše zemlje."