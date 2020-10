View this post on Instagram

"Danas je važan dan za nas, ponosan sam što je potpisan Ugovor za izgradnju Fruškogorskog koridora. Ova brza saobraćajnica sa veličanstvenim mostom i tunelom, biće jedan fantastičan put od nepunih 48 kilometara, koji će se nadovezivati na auto-put Ruma-Šabac. Mi smo sa našim kineskim prijateljima stvorili klimu poštovanja i poverenja. Fruškogorski koridor biće otvoren za saobraćaj, sa izgrađenim mostom preko Kovilja i tunelom Iriški venac, do 15. marta 2024. godine, to su zaista rekordni rokovi kada imate ovako tešku deonicu. Ovo je važno jer danas možemo da govorimo o nečemu što predstavlja sveukupni, ubrzani razvoj i modernizaciju Srbije." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC). Predsednik Vučić prisustvovao je i potpisivanju Komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice - državnog puta IB reda br. 21 Novi Sad – Ruma („Fruškogorski koridor”).