Grčić uputio otvoreno pismo Tepićevoj: "Predstavnica građana" vi niste, jer se to postaje na izborima, na kojima vi niste učestvovali!

Povodom današnjih prozivki potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić o tome kako direktor EPS-a Milorad Grčić mora da podese ostavku na funkciju na kojoj se nalazi, on joj je odgovorio otvorenim pismom koje prenosimo u celosti:

"Poštovana gospođo Tepić,

Hvala vam što ste se setili da mi se obratite, bez obzira na to što mi nije jasno u čije ime to radite.

"Predstavnica građana" vi niste, jer se to postaje na izborima, na kojima vi niste učestvovali. Doduše možda ste imali neke tajne izbore, za "predstavnicu", Bog zna čiju, ali kako je narod o njima ostao neobavešten, nikako vas ne može doživljavati kao "svoju". Dragan Đilas već, može, pošto u svim ovim obraćanjima državnim, javnim i drugim preduzećima predstavljate isključivo njega i njegove poslovne partnere.

I svugde gde bi on hteo da se vrati u sedlo, da se ponovo dohvati državnog novca, kao sekundi u RTS-u, eto vas, slatko pasivno agresivne, kako ga zastupate, tvrdeći, naravno, da ste, u svemu tome, samo "predstavnica građana".

Baš kao što je predsednik Vaše sadašnje stranke Dragan Đilas, predvodio družinu koja je poput termita poharala i poglodala budžet Republike Srbije i odvela našu zemlju u bankrot, tako su jarani vašeg šefa Đilasa poharali i pokrali EPS. Nije mi jasno koje građane vi predstavljate, pošto niste učestvovali na izborima čak ni za savet mesne zajednice, ali me ne čudi da ste zahtevali da odgovor dobijete baš do petog oktobra, jer je taj datum vama i vašem šefu Đilasu acocijacija na kradju fotelja u Skupštini, ali i na dolazak na vlast putem ulice. Uostalom, tu i leže svi odgovori, onaj ko je pljačkao petog oktobra i krao fotelje u Skupštini da bi došao na vlast, posle je krao sekunde i pljačkao po Kolubari, EPS-u i u svim drugim državnim sistemima.

Kako je to izgledalo kada je ekipa vašeg sadašnjeg šefa Djilasa vodila EPS najbolje govori podatak da je recimo od 2004. do 2012. godine prosečno godišnje investirano 237 miliona evra, a od 2013. do 2019. godine 360 do 400 miliona evra godišnje.

Boljom, pametnijom, ozbiljnijom politikom pre svega države Srbije i vlade koja nas je spasila od vaših dugova, a onda i domaćinskim ponašanjem novog rukovodstva EPS-a , uspeli smo da nadjemo više sredstava za investicije. Ili da vam kažem da je EPS u vreme vladavine vašeg šefa Đilasa i njegovih jarana uzeo preko 28 milijardi dinara za likvidnost preduzeća, pa je novo rukovodstvo moralo do 2015-te da, nažalost, refinansira taj novac, ali od tada naša kompanija više ne pozajmljuje novac za likvidnost.

Ili da pitamo vas i lidere stranaka koje ste do sada promenili, a najviše ovog sadašnjeg, kako se u EPS-u trgovalo strujom, ili zašto je Boris Tadić, izmišljenim aferama uništio celokupan inženjerski kadar u EPS-u i Kolubari, da bi se osvetio Vojislavu Koštunici. Plasite zaposlene u EPS-u izmišljenim otkazima koje najavljujete, a zaboravljate da je upravo vlast vašeg šefa Đilasa veliki broj zaposlenih u EPS-u oterala iz matične firme, kada ste spremali EPS za prodaju.

Takođe, obmanjujete javnost time da ova uprava EPS-a nije započela odsumporavanje i da EPS truje narod, a istina je potpuno suprotna. Upravo je u vreme vašeg šefa zaustavljen proces saradnje sa inostranim partnerima i tek dolaskom novog rukovodstva ceo postupak je pokrenut ponovo. Mnogo je primera gospodjo Tepić o nedomaćinskom poslovanju u vreme vlasti vaših jarana i vašeg trenutnog šefa Djilasa, ali to vas ne zanima. Nije vas zanimalo ni dok ste bili poslanica u parlamentu, niste tad postavljali ta pitanja, niste imali vremena od inicijativa kojima ste hteli da natovarite na vrat celom srpskom narodu zločine u Srebrenici i da ga proglasite genocidnim. Niste imali vremena od pljuvanja po Srbiji poslanicima iz drugih zemalja koje tamo ne podržava gotovo niko.

Tako da, kao što rekoh, znam da volite peti oktobar, da vam je to mio datum, ali ga u ovoj zemlji više biti neće. Pa ni u našoj firmi koja hrani 30000 duša, njihovu decu i cele familije. Da ste makar na izborima za mesnu zajednicu dobili glas naroda, pa da vam ovo i lično kažem. A ovako, srešćemo se na drugom mestu, u sudnici, gde ćete odgovarati za nečasne optužbe i pljuvanje po EPS-u. Ima tu nešto perverzno.

Vama je vaš šef Đilas naredio da na svakom koraku radite na štetu naših državnih firmi, Telekoma, sad EPS-a, siguran sam da će doći na red i ostale. Dok je mogao da muze, da pljačka, da otima sekunde i mlati lovu, bile su najlepše i najuspešnije na svetu. Ne sećam se da je pljuvao po Telekomu ni on ni vi dok je završavao prodaje autorskih prava i celih televizija. A sad, kao kakav jadni mladić koji se nije dobro pokazao kod devojke, pljuje na sva zvona, vredja i kudi. Em pljačkao, em pokazao izuzetne komplekse kad je provaljen i oteran. Srećom, narod zna."