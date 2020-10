Mirković: Aleksić nastavlja hajku na Vučićevu porodicu

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Mirković izjavio je da Miroslav Aleksić nastavlja hajku na porodicu Aleksandra Vučića iako je bezbroj puta dokazano, kako je rekao, da su sve njegove optužbe lažne, a on najobičniji prevarant.

"Frustracija koja je nastala što više nije u prilici da makar u Trsteniku nastavi svoju haračinu, od ovog potrčka Jeremić je napravio megafon koji samo prepričava stare laži, izmišlja nove i besomučno optužuje bez dokaza, jer je svestan i sam da nema odgovornost niti bilo kakvu težinu", ocenio je Mirković u saopštenju.

On je ukazao da se nastavkom prljave kampanje i udarcima na Andreja Vučića samo nastavlja kontinuitet iskazivanja otvorene mržnje prema porodici Aleksandra Vučića i to u talasima, jer kako kaže, kada nisu njegova deca predmet pljuvanja onda je to brat.

"Da je sve ovo farsa i pokušaj da se satanizuje Aleksandar Vučić svima je jasno ali nikome nije jasno dokle su Đilas i Jeremić spremni da idu u svojim bolesnim igrarijama. Zaslepljeni nagomilanom mržnjom, besom, frustracijom i opsesijom da se dočepaju fotelje sada su počeli da im se priviđaju i nekakvi Štrumpfovi naveo je Mirković.

Zaključuje da im ništa drugo nije ni preostalo, jer Aleksandru Vučiću po rezultatima, predanosti, poštenju i posvećenosti "nisu ni do kolena već do članka, baš u toj nekoj visini više puta pomenutih Štrumpfova", saopštila je SNS.

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje po tužbi Andreja Vučića protiv potpredsednika Narodne stranke i narodnog poslanika Miroslava Aleksića zbog Aleksićevih navoda u vezi sa slučajem "Jovanjica", koji su, inače, u međuvremenu osporeni veštačenjem.