Varheji: Pun sam nade da će nova vlada ubrzati reforme

Evropski komesar za proširenje Oliver Varheji izjavio je danas da je pun nade da će formiranje nove vlade u Srbiji ubrzati rad na reformama. On je odgovarajući na pitanja predstavnika organizacija civilnog društva rekao da je o tome razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić i da su se složili da sve to mora da se ubrza.

"Vidim otvorenost srpske vlade. Zbog izbora smo izgubili značajno vreme, ali moraju brzo da se pokažu rezultati i očekujem pozitivniji izveštaj", rekao je Varheji.

Varheji je rekao i da Evropska komisija ima vrlo jasna pravila kada postoji napredak u trećim zemljama, kandidatima za članstvo u EU, ali i kada taj napredak ne postoji.

"Pravila su jasna. U metodologiji možete naći sve i imate jasna pravila kada je u pitanju pogoršanje situacije. Ipak, ako pogledate projekte koje obezbeđujemo javnosti ćemo lakše da objasnimo šta može da donese evropska integracija Srbiji. Od sada krećemo sa novom metodom i računam na podršku vlade, jer je to dobar podsticaj za Srbiju", rekao je on.

Varheji je, odgovarajući na pitanje šta EK misli o neprocesuiranju ratnih zločina, rekao da komisija ima vrlo jasan stav.

Govoreći o regionu, on je kazao da je u planu vidljiv regionalni pristup, jer EK želi da region radi kao jedan kada su u pitanju ekonomski razvoj, drušstvo.

"Najveći izazov je nizak nivo regionalne saradnje i zato iznosimo regionalno osmišljeni plan. Ako pogledate sve projekte oni se odnose na regionalno povezivanje i zato sam lično vrlo za inicijativu mini Šengen ili kako god da se zove (regionalna ekonomska oblast)", rekao je Varheji.

On je dodao da je veoma bitno da postoje četiri slobode, a pre svega da ljudi i roba mogu slobodno da se kreću.

"Zato je bitan regionalan pristup. Za 4 do 5 godina čitav region Zapadnog Balkana bi mogao da bude drugačiji, ali je za to potrebno da zemlje sarađuju i učestvuju u projektima. To je plan koji će pomoći regionu da se razvije i pomeri od statusa kvo, a koji ga sprečava da zaista napreduje", ocenio je Varheji.

Kada se radi o javnim nabavkama, Varheji je rekao da EK ima plan i da će pratiti da li se sva pravila poštuju.

"Dali smo preporuke u vezi sa nedostacima javnih nabavki i trošenju srpskih državnih sredstava. Dali smo preporuke o usklađivanju praksi javnih nabavki sa praksama EU", rekao je evropski komesar.