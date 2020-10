OVO MOŽE SAMO ON! VUČIĆ nakon sastanka sa VARHEJIEM poručio EU: Ne govorim uvek ono što bi hteli! Sviđalo vam se to ili ne, ja se borim za moju Srbiju!

U narednih sedam godina Srbija i region dobiće osam milijardi evra u grantu, i još 20 milijardi više kroz različite projekte, što je za Srbiju od ogromnog značaja, istakao je danas predsednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheijem.

Vučić je, tokom zajedničkog obraćanja, izrazio iskreno zadovoljstvo zbog posete komesara Varheija, za kojeg je istakao da je iskreni prijatelj Srbije, koji je uložio napore da unapredi pregovarački proces koji Srbiju vodi ka punopravnom članstvu u EU.

Preneo je da se najkonkretnije govorilo o budućnosti Srbije i ekonomskom paketu.

- Veoma sam zahvalan EU na velikoj podršci, koju će u narednih sedam godina, a naročito od 2023. godine, pružiti Srbiji i regionu. Zahvalan sam evrooskim poreskim obveznicima koji će uložiti veliki novac u region – rekao je predsednik Vučić.

On je naglasio da ćemo za tih sedam godina dobiti, kao region, 8 milijardi u grantu i još 20 milijardi preko toga kroz različite projekte.

- To je za Srbiju veoma važno - istakao je Vučić.

Naveo je da je najznačajniji projekat da se napravi kompletna interent mreža u seoskim područima, da svaka seoska škola ima kompjuter, što je, kaže, iako na prvi pogled mali projekat, vredan čak 73 miliona evra.

- Mi jurimo da izgradimo najviše puteva i pruga i verujem da ćemo imati još veću podršku EU - dodao je Vučić.

Naveo je da je Srbija zahvalna na 40,3 miliona izdvojenih za izgradnju autoputa Niš-Merdare, koji mnogo znači Srbiji.

Izrazio je nadu da će Srbija posle 2023-2024. godine moći da računa na pomoć za izgradnju pruge Kraljevo - Rudnica, autoputa Beorgad - Sarajevo, pruge Beograd - Šid - Zagreb.

- To su veoma važni projekti, veliki stvari koje radimo sa EU - rekao je Vučić.

Komesar za proširenje EU Oliver Varhej kaže da je shodno činjenici da je u toku epidemija COVID-19, Evropa spremna da nastavi da ispunjava data obećana.

- Videli ste da putujem po regionu i želim da objasnim svima da ispunjavamo ono što obećamo. Video sam deo slagalice koji će pomoći celom regionu da se oporavi iz ove pandemije, ekonomski ali i sveobuhvatno kao celokupno društvo – kazao je Varhej ističući da je napredak politički i ekonomski izazov za sve, pre svega zbog borbe sa virusom.

- Imaćemo finansijske garancije sa svojim partnerima koje ćemo ovde da uputimo. Želimo da pronađemo projekte koji će stvoriti nova radna mesta, ali i koji će da obezbede novu investicionu klimu koji će privući strane investitore. Kada pogledamo zapadni Balkan, vidimo neke prepreke koje su uske. Nedostatak infrastrukutre je prva stvar koja je problem – kazao je on, ističući da su železnica i putevi prvi koji su važni za privlačenje investicija.

Za Balkan je rekao da je region sa velikim potencijalom, ističući značaj zelene ekonomijom.

- Sve investicije neće vredeti ništa ukoliko ne postoji plan koji će pospešiti regionalnu saradnju – rekao je on ističući da je devet milijardi evra plan da se uloži u zapadni Balkan.

- Kada se formira nova vlada u Srbiji, spremni smo da sarađujemo sa njom i da još ove godine otvorimo nova poglavlja. Vreme je da se krene napred, sa ekonomskim planom treba da se krene dalje. Zato smo i to sve izneli pred Srbijom – dodao je.

Vučić: Odgovaram samo svom narod

Vučić je rekao da prihvata krivicu za sve ono što je u političkom delu izveštaja Evropske komisije zabeleženo kao nedostatak. Vučić je stavio do znanja da to što mu se prebacuje ima svoje objašnjenje, i istakao da je spreman da odgovara samo svom narodu i objasni mu za šta je "kriv".

On je, nakon razgovora sa evropskim komesarom za proširenje i susedsku politiku Oliverom Verhejijem, preneo novinarima da su razgovarali i o onome što je negativno ocenjeno u Izveštaju EK.

- Najotvorenije sam govorio o mojim propustima, onome za šta sam ja kriv. Ne moraju da optužuju svi drugi nekog drugog, ja preuzimam sve na sebe. Biću spreman uvek i u svakom trenutku da odgovaram svom narodu i objasnim za šta sam kriv - naglasio je Vučić.

Ukazao je da ima posebnih kritika na njegov račun u Izveštaju EK, da je koristio funkciju predsednika Republike i time pridobijao glasove za svoju stranačku listu, te dodao da je tokom kovida...

- Odgovaraću kada dođe vreme. Prihatio sam svu krivicu i rekao da sam odgovoran. Spreman sam da snosim svaku vrstu posledica, pre svega kod građana Srbije. Ali, neću od njih kriti da sam za te stvari odgovoran - dodao je on.

Vučić je rekao da je uvek dobro videti izveštaj Evropske komisije, političke i ekonomske stvari.

- U ekonomiji nisu imali šta da kažu, jer smo bolji od njihovih zemalja. Ovo je godišnji izveštaj i ne mogu da analiziraju prethodnih 100 godina, gde bi našli što šta, a u proteklih godinu dana Srbija je jedna od najboljih u Evropi - istakao je Vučić.

Kazao je da je što se tiče drugih stvari, za koje smo negde pohvaljeni, negde kritikovani, ima dobrih stvari, kao što je sve ono što je napredovalo u parlamentu. Izveštaj, kaže, prihvata, kao vrlo dobro.

- Moja krivica je što sam predlagao oštrije uvođenje policijskog časa tokom korone, bliska saradnja sa Rusijom i Kinom, kupovina pancira i slično, i prihvatam odgovornost za to – rekao je Vučić.

Istakao je da je njegov posao da sačuva Srbiju i da obezbedi mir i stabilnost u zemlji.

Kaže da se ne obazire na kritike, jer kako naglašava, njegov posao kao predsednika Srbije je da sačuva živote ljudi tokom epidemije koronavirusa.

- Kao predsednik moj posao je da branim život i na to sam ponosan. Takođe, napadaju me za proteste i sukob policije i nekih demonstranata. Policija nije upotrebila ništa dok demonstranti nisu zauzeli zgradu Skupštine, to se ne navodi u izveštaju koji mi je pokazan – rekao je on i pokazao Izveštaj EK iz 2008. godine, jer kako kaže, tu se nalaze izveštaji o demostrascijama i tome kaka je KiM proglasilo nezaisnost i slično.

- Ovde se ne pominje ubistvo Ranka Panića i te demostracije. To im nije bilo naročito važno. Ono što je za mene važno je što sam ja u potpunosti saglasan, ali drugačije ocenjujemo. Mislim da su oni opisali kako se ponaša jedna nezavisna i suverena zemlja koja je na evropskom putu – kazao je predsendik Vučić.

Ključno opredeljenje je EU, priče o suspenziji glupost

Vučić je rekao da je ključno opredeljenje Srbije put u Evropsku uniju, a da, kako je rekao, špekulacije o suspenziji pregovora, ne može da komentariše.

- To što bi želeli neuspešni političari i u čemu vide jedini spas, neću da komentarišem - rekao je Vučić na konstataciju da njegovi politički oponenti kažu da je u Izveštaju Srbija loše ocenjena, da nije na evropskom putu, i da neće biti.

- Nova proevropska vlada neće da ukine pravo da mislimo svojm glavom, da iskažemo svoje stavove, da imamo pravo da kažemo šta mislimo, smatramo da je to demokratski. Sve što sam rekao je isitna. Svaki put kada neko misli da će uz nečiju pomoć da ruši vlast, u Srbiji će to moći, ali na izborima – naglasio je predsednik u svom obraćanju.

Varhej je odgovarajući na pitanje novinarima, rekao da EU i njene zemlje pokrivaju oko 70 odsto investicija i još više trgovinske razmene u regionu i to se ne menja.

- Sa ekonomsko-investiconim planom očekujem dublju integrafiju Srbije i EU – rekao je Varhej.

Na pitanje ko procenjuje i na osnovu čega se određuje sa kim se predstvnci EK sastaju od članova opozicje Verhaj kaže da ga zanima cela opozicija.

- Mi tek čekamo da se formira vlada i da vidimo ko će tu biti opozicija, imao sam sat vremena za susret sa civilima i opzocijom pa sam se tako susreo samo sa jedim delom – rekao je Varhej odgovarajući na pitanje novinara.

Predsednik Vučić je rekao da je Srbija demokratska zemlja i da svako ima pravo da se susreće sa kim želi.

Komesar je danas stigao u radnu posetu Beogradu, oko 15 sati, sleteo na beogradski aerodrome gde ga je dočekala ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, kao i šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

Evropski komesar je najavio da će tokom boravka u Beogradu lično predstaviti izveštaj o napretku Srbije i Ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan.

Varheji je ranije održao i govor pred srpskim Nacionalnim konventom za EU.

On je u Beograd doputovao iz Prištine, a u petak nastavlja put Sarajeva.