Prema dokumentima u koje je Srpski telegraf imao uvid, Ivanović već četiri godine izbegava da plati račune za "Infostan", kazne "Parking servisa", a dok mu izvršitelji ne zakucaju na vrata i na vreme ne izmiruje ni obaveze na ime poreza za firmu.

Govoreći o naslovima u današnjim štampanim medijima o tome da voditelj Ivan Ivanović ima dugovanja za Infostan, Parking servis, ali i neplaćeni porez za svoju firmu, te da su mu izvršitelji zbog neizmirenih računa dolazili 35 puta, Dražen Ostojić, urednik u „Srpskom telegrafu“ koji je i objavio ovaj tekst kaže da je reč o lako proverljivim podacima.

- I u Agenciji za privredne registre može se videti kako njegova firma funkcioniše i kako ne poštuje zakone države. Meni je veći problem to što baš on proziva ljude za mnogo manje prekršaje, dok on ne plaća ništa. I to je bezobrazluk! Druge kriviti za sve moguće, pa čak i za nešto što nisu uradili, dok on ne ispunjava ni osnovne obaveze – to je licemerno i bezobrazno – kaže Ostojić za „Novo jutro“.

Zapitao je i da li se Ivanović ponaša isto i u Hrvatskoj u kojoj takođe ima nekretninu.

- Tamo sigurno plaća, ali ovde ne poštuje državu i njene institucije i to je neoprostivo – kaže urednik „Srpskog telegrafa“.

Urednik portala „Embargo“ Predrag Jeremić kaže da mu lično smeta to što se Ivanović poziva na Udruženje novinara, jer on nije novinar.

Ne znam može li se on uopšte nazvati novinarom, on je više projekat, čovek izvađen iz šešira i koji se oblikuje po željama drugih ljudi. Njegov je posao da jedne kritikuje, napada, pljuje i blati, a da druge hvali i vraća ih u stvarnost. To me malo podseća, pa čak i po njegovim fizičkim gabaritima, na veš mašinu koja treba da pojedinim ljudima pere biografije i vraća ih u život, poput Stipa Mesića kojeg pamtimo po izjavi „Završio sam posao, Jugoslavija je uništena, ja mogu da idem kući“, ali i po hvalisanju Jasenovcem, Olujom i drugim pogromima Srba.

Dodaje da se pravi novinari stvaraju godinama, a da Ivanović to nije, već je reč o čoveku koji je „izvađen sa nekog parkinga, iz nekog taksija, sa neke portirnice, i radi ono što mu se naredi“.

- On ne propagira humor, već je licemeran. Unapred dobija napisane tekstove i uči ih napamet. Dobija i veliki finansijski fond od nalogodavaca, a reč je o vrtoglavim ciframa. Ivanović smatra da je nedodirljiv, a to je tako zbog nedostatka inteligencije i obrazovanja – kaže Jeremić za Pink.

Dodaje da se ovi nedostaci vide u svakoj rečenici i u svakom pokretu.

- Na ovaj način pokazuje, ne da omalovažava pojedince, već da omalovažava celu Srbiju. Ovo je ujedno slike one druge Srbije, koju čini ogromna manjina, koja ne želi napredak i prosperitet, već da zemlju vrati u prošlost – kaže urednik „Embarga“.