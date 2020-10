NAŠE SLUŽBE UPOZORILE DRŽAVNI I VOJNI VRH: Albanska akcija Čast - četiri cilja za HAOS na Kosovu!

Srbi na Kosovu i Metohiji, naročito oni u enklavama, u narednim danima biće meta organizovanih provokacija i napada Albanaca, a sve u cilju stvaranja nestabilnosti koja bi dovela do ponovnog zastoja u dijalogu Beograda i Prištine kao i opstrukcije saradnje sa Specijalnim sudom u Hagu.

Ovo upozorenje, kako nezvanično saznaju "Novosti", naše bezbednosne službe predočile su državnom i vojnom vrhu i ono posebno dobija na težini jer su u poslednjih nekoliko dana učestali ataci na srpsko stanovništvo uključujući čak i decu.

Prema informacijama našeg lista, albanski čelnici u južnoj pokrajini od početka septembra sprovode akciju pod kodnim imenom "Čast" kako bi sprečili podizanje optužnice protiv predsednika tzv. Kosova Hašima Tačija i njegovog saradnika Kadrija Veseljija, zbog ubistva skoro sto ljudi, ratnog zločina, progona i mučenja, pred Specijalnim sudom u Hagu.

Osim pritiska i pokušaja diskreditacije Suda, koji do 24. oktobra mora da donese odluku o optužnicama, namera im je i da Priština ponovo napravi zastoj u pregovorima sa Beogradom, jer ne želi da razgovara o formiranju Zajednice srpskih opština, što potvrđuje i izjava tzv. premijera Abdulaha Hotija da je "pitanje ZSO završeno".

Kako prenose izvori "Novosti", akcija je započeta kada su objavljeni dokumenti Specijalnog tužilaštva sa imenima i podacima potencijalnih svedoka protiv bivših predstavnika tzv. OVK, koje je nepoznati čovek isporučio udruženju veterana radi zastrašivanja onih koji žele da govore o zločinima.

U drugoj fazi operacije, koja se zove "Katana" (nadimak poginulog komandanta tzv. OVK Agima Ramadanija), krenulo se na napade na Srbe na KiM, javnu promociju Tačija i Veseljija te dovođenje u vezu međunarodnog suda sa službama bezbednosti iz Srbije i Rusije.

Opasni plan sa zastrašivanjem Srba uveliko se sprovodi. Tako su pre dva dana nepoznate osobe pokušale da u Babinom Mostu kod Obilića, na silu uguraju devojčicu srpske nacionalnosti u automobil, ali je ona uspela da pobegne. Takođe, u Plemetini je pokušana otmica srpskog dečaka Martina Vukasnovića. Inače, mališani iz ove porodice su prethodno još dva puta bili meta, ali srećom kidnaperi nisu uspeli da ih odvoje od roditelja. Dalje, ispred škole u Donjoj Brnjici nadomak Prištine Albanac je pucao na okupljenu srpsku decu. Srećom, povređenih nije bilo. Napadnut je i Auto-servis u Šilovu, navijači su skandirali protiv Srbije ispred crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, ministar prosvete Mladen Šarčević nije mogao da uđe na KiM, skrnavljena je crkva u Babinom Mostu.

Prema rečima generala Mitra Kovača, direktora Evroazijskog bezbednosnog foruma, kontinuitet terorističke OVK nastavlja se njihovim delovanjem u politici, od plemena, preko mesnih zajednica i opština do najvišeg nivoa vlasti:

- Svi pokušaji da se pomere sa funkcija ne prolaze. Oni se nalaze po dubini hijerarhije. Zastrašivali su ljude još od terorističke i oružane pobune, a to čine i danas. Treba da prođe još dosta vremena kako bi se po dubini sklonili svi predstavnici OVK, da se promeni sistem vrednosti i dovedu ljudi koji nisu ukaljani. Čitava organizacija veterana OVK promoviše njihove takozvane vrednosti i otuda problemi za bezbednost Srba, posebno onih južno od Ibra, koji su u enklavama i okruženi Albancima.

Kovač navodi da se praktično sprovodi nastavak genocida, da niko više ne govori o povratku 250.000 Srba na KiM, te da je taj proces počeo, ali je zaustavljen.

- Dok god međunarodna zajednica kroz bezbednosne strukture nešto ne uradi na demontaži OVK imaćemo nestabilnu situaciju i dijalog Beograda i Prištine neće moći da se vodi - navodi Kovač.

Na naše pitanje, da li bi podizanje optužnica protiv Tačija i Veseljija moglo da pomogne demontaži nastavljača OVK, naš sagovornik odgovara odrično, "jer oni kao mafija uvek traže novog vođu", ali da bi pomoglo ukoliko bi međunarodna zajednica zagovarala implementaciju kadrova koji nemaju veze za OVK, jer to ne može da se uradi bez spoljnog faktora.

Inače, iako su politički protivnici, sa akcijom "Čast" slažu se Tači i Veselji i predsednik Alijanse za budućnost Kosova i bivši premijer Ramuš Haradinaj, koji je takođe davao izjavu pred tužiocima Specijalnog suda. Ovo delovanje Albanaca dešava se u danima kada je pre 22 godine iz zasede ubijeno pet srpskih vojnika SRJ, u blizini Košara.

RAMADANI VUČE KONCE

Prema našim saznanjima, rukovodilac akcije "Čast" je generalni inspektor tzv. Kosovske obaveštajne službe Burim Ramadani koji je na ovu funkciju postavljen na predlog Haradinaja. On se školovao u Prištini, Nemačkoj i SAD, a dok je bio poslanik od 2011. do 2014. isticao se po antisrpskim i antiruskim stavovima. Kada je Tači najavljivao da Priština treba da ukine takse na srpsku robu, on je bio izričito protiv. Govorio je da ga brinu "ruske rakete u Srbiji", kao i da je "mini-šengen zamka proruske Srbije".