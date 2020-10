VUČIĆ U SJENICI PORUČIO: Ne možemo da obećamo sve, ali ćemo da sednemo i da tražimo rešenja za jedan po jedan problem (FOTO)

View this post on Instagram

Имао сам част да посетим домаћинство са четири генерације, породицу Шабанреџовић у селу Долиће, надомак Сјенице. Хвала Факу, Фати, Муризу, Шадији, Елвису, Елихи, Емраху, Амини и Кериму на гостопримству.