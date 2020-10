ĐUKANOVIĆ: Vreme je da se vidi koje to kriminalne strukture unutar države uvezane sa pojedinim tajkunima koriste Aleksića kao svoj megafon

Zaklela se zemlja raju da se sve tajne doznaju, poručio je poslanik.

- Sa velikom radošću objavljujem ovu sramnu izjavu političara u pokušaju, Miroslava Aleksića. Da, to je onaj isti što tvrdi da advokati, ako brane nekog na sudu, da su deo kriminalnog miljea! Zamislite, greh advokata je ako radi svoj posao – objavio je narodni poslanik Vladimir Đukanović na Fejsbuku.

Kaže da je Aleksić potom nastavio da se dalje „upetljava u nešto u šta su ga drugi upetljali i sada ne zna kako da iz čitave priče izađe sa minimalnom štetom“.

- Upotrebljen je kao megafon jer je mislio da svoju političku karijeru gradi na lažima, ali za laži mora da se plati, a nisam siguran da će ga oni koji su ga naterali da im bude megafon biti spremni da za njega odreše kesu. Odbaciće ga kao krpu, jer više nije potreban – navodi Đukanović.

Kaže da se Aleksić plaši jer je predloženo da u postupku koji se vodi pred sudom za organizovani kriminal oko afere "Jovanjica" on bude jedan od svedoka.

- Pošto se hvalio kako su mu podatke dali ljudi iz MUP-a i pošto je tvrdio da je zahvaljujući njemu ova "afera" započeta, valjda je najnormalnije da dođe na sud i da kaže ta svoja saznanja. Ipak, tada valja i da kaže kako je došao do toga što objavljuje, jer u suprotnom ispada lažov, a da ne govorimo o tome što će neko za davanje podataka iz istrage morati i da odgovara. Uzgred, sve što je iznosio bile su poluinformacije, odnosno namerno davani delovi određenih dokumenata, najčešće protivzakonito pribavljeni, sa kojima je on mahao misleći da ima nešto bitno. No, kako god, vreme je da istina izađe na videlo i da se vidi koje to kriminalne strukture unutar države uvezane sa pojedinim tajkunima koriste Aleksića kao svoj megafon da bi ombanjivao javnost.



Zaklela se zemlja raju da se sve tajne doznaju. Aleksiću, misli o tome! – poručio je Đukanović.