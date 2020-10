Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, povodom godišnjeg izveštaja Evropske komisije, kaže da je on prilično sraman.

Krstić kaže da izveštaj nije sraman za one koji su ga pisali, već za one koji su ga potpisali.

- On je pisan ovde, u Beogradu, nije pisan u Briselu. To je pisano ovde od ljudi koji interpretiraju događaje onako kako se njima politički dopada, a ne onako kako jeste bilo. To jeste problem ovog izveštaja, taj dupli standard i nedostatak principa u kome čitava stvar postaje vidljiva kada se uporede izveštaji iz prošlih godina sa današnjim - rekao je Krstić za Novo jutro TV Pink.

On je rekao da se seća protesta SRS 2008. godine, kada je bio savetnik tadašnjeg predsednika Borisa Tadića.

- Pratio sam ga, dobijao izveštaje šta se dešava na Trgu, gde se protest održavao... Temperatura je rasla...Izveštaj je glasio da se tadašnji potpredsednik njihove stranke smiruje protestante, da ih poziva na mir. I, bio je izveštaj da su krenuli ka RTS-u. U toj šetnji došlo je do sukoba sa policijom, na koncu je stradao jedan od demonstranata, zvao se Ranko Panić - podsetio je Krstić.

Kaže da to što Panić nije na licu mesta stradao, ne znači da on nije ubijen, jer je stradao od povreda zadobijenih na protestu.

Krstić je naglasio da činjenice ne mogu da se ospore, što pokušava Slobodan Georgiev.

Podsetio je i da u ondašnjem izveštaju Evropske komisije nije ni pomenuta smrt Ranka Panića i dodao da to govori mnogo o naklonosti pisaca tih izveštaja.

Marko Matić, novinar medijske mreže „Antidot“, rekao je da su licemerje i dvostruki aršini na velika vrata uvedeni u naš javni prostor.

- Taj deo proopoziciono nastrojene javnosti, zapravo deo javnosti okupljene oko Dragana Đilasa i političke formacije koju on okuplja, sve vreme potencira kako su oni žrtve nekakvog nasilja, terora, a sa druge strane ne pominju šta se događalo kada su oni bili na vlasti i čemu je tada bila izložena opozicija i malo medija koji su bili oponenti tadašnjem režimu - kazao je Matić.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pred evropskim komesarom Oliverom Varhejijem podsetio na izveštaj Evropske komisije iz 2008. godine u kojem nema ni reči o brutalnosti režima Borisa Tadića i Draga Đilasa, čija je posledica bila smrt Ranka Panića, šahisti bi rekli mat.

Takođe, urednik tajkunske televizije Slobodan Georgiev ustao je u odbranu svojih mentora, spreman da čak oskrnavi sećanje na nastralade.