Vučić na svečanom zatvaranju "Dečije nedelje 2020": Deca su pokazala koliko vole Srbiju (FOTO)

Важно је да деца и овако мала разумеју одговорности. Живот није увек само леп, морате бити спремни и одговорни да размишљате како да допринесете друштву и како уз љубав према породици и Србији да допринесете бољој будућности и себи и својој земљи. Прочитао сам радове Дуње, Невене, Патриције и Габријеле. Мислио сам да су нове генерације те које се разумеју у виртуелни свет и погрешно уверен да мање уче, да су мање писмени од претходних генерација.Радови које сам прочитао су изванредни, писала су их деца изузетног талента. Показали су изузетност, борбеност, љубав према Србији.