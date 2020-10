VUČIĆ: Srbija je na vreme shvatila opasnost epidemije koronavirusa - Građani naše zemlje treba još odgovornije da se ponašaju i poštuju mere

Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je danas građane da budu odgovorni i poštuju sve epidemiološke mere, kako bi se vodila borba protiv virusa korona.

- Niko ne traži da imamo po tri, četiri maske, ali da se drži distanca, da se ponašamo svi u skladu sa merama, da bismo zemlju sačuvali - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je moć zdravstva jedna od osnovnih poluga po kojoj će se pratiti uspeh jedne zemlje.

Država će se u narednom periodu potruditi, kako je rekao, da olakša rešavanje životnih problema pripadnika službi bezbednosti, vojske, policije i BIA, kao i zdravstvenih radnika, pre svega stambena pitanja, što podrazumeva dalja ulaganja.

Vučić je istakao da je za Srbiju od najvećeg značaja da nastavi evropske integacije, čuvajući prijateljstva sa drugim državama, kao i održavanje vojne neutralnosti.

U tom smislu, ukazao je na jučerašnjoj vojnoj vežbi "Sadejstvo 2020", koja je pokazala kolika je sposobnost i napredak Vojske Srbije, kolika su ulaganja, ali i posvećenost pripadnika srpske armije.

Srbija spremna na kompromis, ali ne na ultimatum

Vučić je rekao da se nada da će EU razumeti da je Srbija spremna na razgovor i kompromis u dijalogu o Kosovu i Metohiji, ali ne na ultimatum i jednostrane poruke.

Na pitanje da prokomentariše izjavu izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka da od njega kao predsednika Srbije očekuje dalekosežnu odluku o KiM, Vučić je rekao da očekuje korektan razgovor s Lajčakom, a od nekih velikih država - pritisak da prihvati ono što se očekuje od njega.

- Ako bilo ko misli da poruka Srbiji „priznajte Kosovo, a dobićete zauzvrat ništa" i vaš narod će biri izložen progonu kao što je bio 17. marta, u svako vreme kada nije bilo snažnijeg odgovora srpske države, ne moram da govorim šta bi bio i šta jeste odgovor - kazao je Vučić.

Nada se, takođe, da će EU dobro razumeti da ne može neko da potpiše sporazum u Briselu pod okriljem EU a zatim donosi deklaracije i rezolucije kojima negira sve, a tako i ZSO, i kaže da Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova, a da će naknadno da formiraju ZSO, kao što to govori Priština.

- To je nemoguće - rekao je Vučić i dodao da je siguran da pozicija Lajčaka nije laka.

- Kada dobijete iz Prištine 'nećemo da razgovaramo o toj temi', o ZSO... Zamislite, nešto što smo potpisali pre sedam I po godina nećemo da provodimo u delo, i nećemo čak ni da o tome razgovaramo... Izmišljali su kako nema predloženog statuta od strane upravljačkog tima. Sve postoji, nisu hteli da razmatraju. Doneli su odmah odluku kosovskog ustavnog suda. O čemu pregovaramo, ako je nešto u skladu sa kosovskim sudom, onda nema o čemu da se pregovara, već to može odmah da se primeni, jer je to pravo - objasnio je Vučić.

Naredna nedelja važna, biće donete bitne odluke Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će naredna nedelja biti veoma važna, jer će biti donete mnoge bitne odluke i obavljeni važni politički razgovori. Vučić nije precizirao o kakvim bitnim odlukama je reč, ali se, inače, kako je ranije najavljeno, očekuje formiranje Vlade Srbije. Kada je reč o važnim razgovorima, za narednu nedelju najavljena je poseta specijalnog izaslanika EU za dijalog Miroslava Lajčaka Beogradu i Prištini.

Istakao je da je suština da Albanci očekuju da neko pritisne Sbriju, I da ona kaže "potpisaćemo to".

- Očekujem u budućnosti pritisak, ne mislim da će to da radi Lajčak, radiće to neke velike države, koje će govoriti 'ako prihvatite to, mi ćemo da vas potapšemo po glavi, ti ćeš biti veći demokrata, a, ako ne, onda ćeš biti najveći autokrata'. Sve sam to prošao mnogo puta, samo što danas nije dovoljno da uložite 100 miliona u nečije rušenje, morate mnogo više - rekao je Vučić.

Vučić je ukazao da su neki do sada uložili više stotine million, odštampali milione stranica o njemu, plasirali milione laži i nije vredelo, jer narod razume emociju i srce, požrtvovanost, posvećenost, marljivost i rad.

- Ljudi glasaju zbog svojih porodica i budućnosti i dobro razumeju ko radi u njihovom interesu - zaključio je predsednik Vučić.

Tek ćemo videti da li će biti vanrednih izbora 2022.

Vučić je izjavio da će se tek videti da li će uz predsedničke izbore 2022. biti raspisani i vanredni parlamentarni izbori i da li će i ko iz opozicije da ih bojkotuje.

Vučić je odgovarajući na pitanje novinara rekao da je to samo najavio kao mogućnost.

- Kada napadate vlast i pitate da li ima snažnu opoziciju ili ne, da pogledamo jučerasnje istraživanje ili terensko od pre četiri dana, koje pokazuju da nijedna od tih stranka koja se busa da su veliki protivnici ne bi ušli u parlament, a imaju više medijskog prostora - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara da li će biti čudan parlament bez opozicije, Vučić je zapitao:

Kako znate da neće biti opozicija? Ja ne znam, a vi znate? Ko će biti opozicija, verujem da ćete u najkraćem mogućem periodu moći da vidite, a možda i ne bude opozicije, možda ste u pravu, možda niste. Samo, pitanje je kako vi to znate?

Vučić kaže da je za njega veoma čudno to da imamo nekoliko veoma odgovornih partija i da postoje ljudi i u opoziciji koji bi želeli odgovornije da se ponašaju, ali da zahvaljući tajkunskoj moći onih koji znaju da neće biti izabrani voljom naroda sprečavaju sve druge žestokom kampanjom i pritiskom.

Nama tako politički samo pomažu, primetio je.

Izrazio je očekivanje da će novi parlament imati ogromnu ulogu da pokaže da može da se ponaša drugačije, tako što neće uzimati reč opozicionim poslanicima kao što je to bilo nekada ranije, ali i da će opozicioni poslanici raspravljati argumentima, a ne tako što će uzimati motke i kamenje.

Treba da pokažu da mogu da urade mnogo za dobrobit Srbije, dodao je predsednik.

Vučić kaže da kada je on bio na mestu opozicije da je oštro kritikovao vlast, ali da nikada nije razmišljao nasiljem da dođe na vlast, niti zauzimao nasilno skupštinu i time se hvalio.

- Naprotiv, kada smo bili ispred Predsedništva, molio sam ljude da ne preskaču ogradu - kaže Vučić i dodaje da se nikada nije dogodilo da kao opozicija nekada nisu prijavili neki politički skup, dok danas, kaže, ne postoji nijedan zakonit politički skup koji je neko prijavio.

Dodaje da ti koji organizuju proteste danas neće da preuzmu odgovrnost, nadajući se da će neko drugi umesto njih da odradi prljavi posao, pošto znaju da ih narod neće.

Vučić kaže i da je uvek znao da prizna poraz na izborima i to u drugom krugu za samo 0,4 ili 0,5 odsto glasova i da je već u pola deset uveče cestitao svojim političkim protivnicima.

- Morate da imate tu vrstu džentlmentskog pristupa i da rauzmete šta je politička utakmica u kojoj možete i da pobedite i da izgubite - kazao je Vučić.

Dodaje da je za razliku od toga izložen svaki dan najbrutalnijoj kampanji u kojoj se napada čitava njegova porodica preko njihovih deugara, tajkuna i medija, kao i da ga napadaju što se grade auto-putevi, pruge, fontana u Beogradu, Hram Svetog Save, Beograd na vodi i drugo.

Dodao je da, kada je on bio opozicija, nije bilo opozicionih medija koji su 24 sata radili protiv vlasti, ali je doslo do promena jer je to želeo narod, dok sada opozicija nema nijedne pamentne ideje, već samo besmislene napade.

Sramota šta se dešavalo u Šapcu

Vučić je izjavio da očekuje da vlast u Šapcu konačno bude formirana, posle, kako kaže, sramnih pokušaja Nebojše Zelenovića i članova njegove stranke da uprkos drugačijoj volji građana ostanu na vlasti u tom gradu.

- Sramota je sve ono što su radili u prethodnom periodu. Samo što nisu izmislili 'ćorave kutije', takvo glasanje nikada nije bilo u Srbiji, ni 1945. godine - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara.

Istakao je da građani Šapca nisu želeli da glasaju za Zelenovićeve, te da su sa svakim ponavljanjem izbora, dobijali i do duplo manje glasova.

- Neće to ljudi, neće ljudi kada neko nasiljem i protivno volji građana želi da sačuva vlast po svaku cenu - naveo je Vučić i dodao da se ti ljudi, koji sami broje glasove bez prisustva ikoga iz opozicije, usuđuju da govore o demokratiji.

Naveo je da njegovi politički protivnici "žive u zatvorenim krugovima", uglavnom na društvenim mrežama, gde se njih stotinak međusobno podržavaju, a da ne izlaze na ulicu i čuju ljude koji misle drugačije od njih i koji najvećim delom, kako kaže, nisu za njih.

Zbog toga se, dodaje Vučić, iznenađuju kada vide rezultate na izborima.

Vojnom vežbom Sadejstvo 2020 naša vojska pokazala snagu

Govoreći o vojnoj vežbi Sadejstvo 2020 Vučić kaže da upotreba bojeve municije pokazuje pravu snagu vojske.

- Bilo je izuzetno dobro videti kako tenkovi u dva reda otvaraju vatru... Veoma sam srećan što niko nije bio povređen. Vojska Srbije je pokazala svoju snagu i mora da bude spremna da čuva svoju zemlju - kazao je Vučić i dodao da je ova vlast nasledila vojsku koja ni čizme nije imala.

Vučić je istakao da je vojska garant mira Srbije i naglasio da je ponosan njima.

- Zahvalan sam narodu Srbije što je razumeo šta smo radili kroz ulaganje u zdravstvo, vojsku... - rekao je Vučić.