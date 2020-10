Anđelković za Pink: Voker se zalagao za scenario gori od bombardovanja Srbije! On je tražio za okupaciju Kosmeta, i zaslužan je za ponovno uspotavljanje takozvane OVK! (VIDEO)

Nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije Zoran Anđelković, prokomentarisao je za Pink postupke Vilijama Vokera koji je bio jedan od vodećih pobornika da se bombarduje Srbije devedestih godina.

- On je bio i za ulazak pešadijskih trupa na Kosmet, a suština toga je zapravo okupacija Srbije. Plan NATO-a je bio da prvo bombarduju, očiste tu teritoriju kako bi onda lakse ušli na to područje - naveo je Anđelković.

Prema njegovim rečima, na Paštriku i na svim grebenima koji se nalaze na granici sa Albanijom, upravo iz tog razloga je bilo izraženo bombardovanje strateških položaja.

- NATO je puštao pripadnike takozvane OVK da oni pokušaju da probiju te linije kako bi se na Kosmet upalo kopnenim putem - navodi on.

Voker je bio za gori scenatio od bombardovanja Srbije. On se zalagao za okupaciju Kosmeta. On je po dolasku na KiM ponovo vratio OVK i pomagao je da se poveća prisustvo jedinica OVK svuda na Kosmetu, i za to mu je bio potreban povod koji je bio takozvani masakr u Račku koji su počinile srpske snage nad nevinim civilima- objašnjava Anđelković.

Dragan Vujičić, novinar dnevnog lista Večenje novosti, rekao je za Pink kako je Vilijam Voker opstruirao istragu Račka.

- On je implicirao da su srpske snage počinile taj zločin iako su se tu nalazile i snage OEBS-a. On je potpalio fitilj rata na Kosmetu. Vilijem Voker je apologeta rata - kaže Vujičić.

Prema njegovim rečima, Vilijam Voker je u vrlo kratkom periodu od svega tri dana isplanirao takozvani masakr koji su srpske snage počinileu Račku.